    16:00, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Контроль за медисследованиями и биоматериалами усилил Минздрав РК после аудита ВАП

    Министерство здравоохранения РК внесло ряд важных изменений в нормативные документы, регулирующие биомедицинские и доклинические исследования, а также деятельность биобанков, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВАП РК.

    анализы
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    В прошлом году ВАП провела аудит эффективности Минздрава и его подведомственных организаций. Проверка охватывала вопросы обеспечения граждан и медучреждений лекарствами и медизделиями, а также использования госактивов.

    По итогам аудита были выявлены направления, требующие доработки, в связи с чем Министерству поручалось внести изменения в несколько ключевых нормативных документов.

    В частности, было необходимо обновить Правила проведения биомедицинских исследований, чтобы создать четкий механизм их организации, учета и мониторинга. Это касалось всех типов исследований: инициативных, проводимых за собственные средства, проектов, финансируемых международными источниками, и других видов. Кроме того, требовалось устранить дублирующие положения с Правилами клинических исследований лекарственных средств.

    Также было рекомендовано доработать Правила создания и деятельности биобанков, установив единые стандарты хранения и управления биологическими материалами.

    Отдельное внимание уделялось доклиническим исследованиям. Нужно было определить прозрачный порядок их учета.

    В результате Министерством здравоохранения внесены необходимые изменения в документы:

    • в Правила биомедицинских исследований добавили механизм регистрации, учета и мониторинга, а также убрали пересечения с Правилами клинических исследований;
    • в Правила деятельности биобанков включили новую главу, посвященную порядку хранения биологических материалов;
    • в Правила доклинических исследований внесли поправки, устанавливающие порядок их учета.

    Таким образом, нормативная база в сфере биомедицинских, доклинических исследований и работы биобанков стала более прозрачной и структурированной. Это повысит безопасность и качество исследований, а также улучшит контроль за биоматериалами.

    Ранее аудит выявил нарушения на 297 млрд тенге в Туркестанской области.

    Теги:
    Здравоохранение Высшая аудиторская палата РК Аудит Минздрав РК Госаудит
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
