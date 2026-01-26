Контроль за медисследованиями и биоматериалами усилил Минздрав РК после аудита ВАП

В прошлом году ВАП провела аудит эффективности Минздрава и его подведомственных организаций. Проверка охватывала вопросы обеспечения граждан и медучреждений лекарствами и медизделиями, а также использования госактивов.

По итогам аудита были выявлены направления, требующие доработки, в связи с чем Министерству поручалось внести изменения в несколько ключевых нормативных документов.

В частности, было необходимо обновить Правила проведения биомедицинских исследований, чтобы создать четкий механизм их организации, учета и мониторинга. Это касалось всех типов исследований: инициативных, проводимых за собственные средства, проектов, финансируемых международными источниками, и других видов. Кроме того, требовалось устранить дублирующие положения с Правилами клинических исследований лекарственных средств.

Также было рекомендовано доработать Правила создания и деятельности биобанков, установив единые стандарты хранения и управления биологическими материалами.

Отдельное внимание уделялось доклиническим исследованиям. Нужно было определить прозрачный порядок их учета.

В результате Министерством здравоохранения внесены необходимые изменения в документы:

в Правила биомедицинских исследований добавили механизм регистрации, учета и мониторинга, а также убрали пересечения с Правилами клинических исследований;

в Правила деятельности биобанков включили новую главу, посвященную порядку хранения биологических материалов;

в Правила доклинических исследований внесли поправки, устанавливающие порядок их учета.

Таким образом, нормативная база в сфере биомедицинских, доклинических исследований и работы биобанков стала более прозрачной и структурированной. Это повысит безопасность и качество исследований, а также улучшит контроль за биоматериалами.

Ранее аудит выявил нарушения на 297 млрд тенге в Туркестанской области.