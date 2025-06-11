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    11:52, 11 Июнь 2025 | GMT +5

    Минздрав прокомментировал критику после ампутации ног у девочки в Астане

    Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев прокомментировал критику в адрес медицинских работников, которые оказали помощь 8-летней девочке, потерявшей обе ноги в результате ДТП в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ержан Нұрлыбаев
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Ержан Нурлыбаев заявил, что негативные высказывания в адрес врачей являются необоснованными. По его словам, спасти ноги было невозможно из-за тяжелого поражения мягких тканей.

    — Я хочу сказать сразу: это очень глупо со стороны тех людей, которые критикуют моих коллег, медицинских работников, по поводу возможности сохранить нижние конечности у ребенка. Там было размозжение мягких тканей, и сохранить нижние конечности у ребенка не представлялось возможным, — сказал Ержан Нурлыбаев в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, ребенок жив исключительно благодаря своевременным действиям врачей.


    — Речь шла о спасении жизни ребенка. Врачи выполнили свою работу на отлично, — добавил вице-министр.

    Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.
    В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трех человек госпитализировали, в том числе девчочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги. Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.

    Ранее сообщалось, что семье девочки акимат Астаны предоставит жилье, а также ребенку назначат пособие.


    Теги:
    Здравоохранение Спасение ДТП Видео Происшествия Минздрав РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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