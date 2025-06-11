Минздрав прокомментировал критику после ампутации ног у девочки в Астане
Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев прокомментировал критику в адрес медицинских работников, которые оказали помощь 8-летней девочке, потерявшей обе ноги в результате ДТП в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
Ержан Нурлыбаев заявил, что негативные высказывания в адрес врачей являются необоснованными. По его словам, спасти ноги было невозможно из-за тяжелого поражения мягких тканей.
— Я хочу сказать сразу: это очень глупо со стороны тех людей, которые критикуют моих коллег, медицинских работников, по поводу возможности сохранить нижние конечности у ребенка. Там было размозжение мягких тканей, и сохранить нижние конечности у ребенка не представлялось возможным, — сказал Ержан Нурлыбаев в кулуарах Мажилиса.
По его словам, ребенок жив исключительно благодаря своевременным действиям врачей.
— Речь шла о спасении жизни ребенка. Врачи выполнили свою работу на отлично, — добавил вице-министр.
Напомним, 2 июня в Астане автобус с пассажирами врезался в опору информационного табло.
В результате ДТП 15 пострадавших доставили в больницы города. Трех человек госпитализировали, в том числе девчочку, 2017 года рождения, которой пришлось ампутировать ноги. Водителя автобуса, с участием которого произошло дорожно-транспортное происшествие, задержали.
Ранее сообщалось, что семье девочки акимат Астаны предоставит жилье, а также ребенку назначат пособие.