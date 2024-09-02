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    16:28, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Минздрав: Медпункты школ готовы к новому учебному году

    школьный медпункт
    Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

    В 5619 медицинских пунктах завершены ремонтные работы, закуплены необходимые лекарственные средства и медицинское оборудование для оказания неотложной помощи, а также обновлены мебель и техника, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. 

    Так, согласно информации Минздрава, в новом учебном году в школьных медицинских пунктах работают более 6,9 тысячи специалистов, что обеспечивает укомплектованность кадрами на уровне 97%. В регионах медицинские сестры прошли обучение в тренинговых центрах по оказанию неотложной помощи, а также приняли участие в семинарах по иммунопрофилактике и профилактике ВПЧ. 

    Кроме того, совместным приказом министерств здравоохранения и просвещения утверждён План мероприятий по укреплению здоровья детей школьного возраста в РК на 2024–2026 годы.

    Кроме того, профильным ведомством утвержден Стандарт школьной медицины, который определяет нормативы материально-технического оснащения, минимальный штатный состав и график работы медпунктов, синхронизированный с расписанием школ. Это позволит максимально эффективно использовать ресурсы и обеспечить учащимся доступ к медицинской помощи, отметили в Минздраве. 

    Напомним, для 3,9 млн казахстанских ребятишек начался новый учебный год.

    Школьный звонок, по данным Министерства просвещения РК, прозвенел впервые для 351 176 детей. 

    Детей ждут нововведения как в учебном, так и в организационном плане. 

    В преддверии начала нового учебного года в библиотеки ста сельских населенных пунктов Казахстана доставлены комплекты художественной литературы от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Дар от Президента преподнесен в рамках акции «100 книг для сельских библиотек».

    Теги:
    Здравоохранение Дети Здоровье Минздрав РК школа
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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