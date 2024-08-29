Книги от имени Главы государства доставили в сельские библиотеки Казахстана

В книгохранилища ста сельских населенных пунктов Казахстана доставлены комплекты художественной литературы от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Дар от Президента преподнесен в рамках акции «100 книг для сельских библиотек».

В ведомстве напомнили, что на Национальном курултае в Атырау Глава государства акцентировал внимание на необходимости формирования в Казахстане «читающей нации».

— По сути, читающая страна становится интеллигентной нацией. Мы должны пробудить страсть молодого поколения к книгам, — сказал Касым-Жомарт Токаев на Курултае.

Инициатива Президента призвана донести до отдаленных сельских библиотек новейшие произведения отечественной и мировой литературы и повысить интерес подрастающего поколения к чтению.

Книги от имени Главы государства доставлены в села, где родились видные государственные и общественные деятели, ветераны войны, известные писатели и деятели культуры, ученые, внесшие значительный вклад в развитие страны.

Библиотечный фонд пополнился на малой родине народного героя Сагадата Нурмагамбетова, казахских героинь Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, талантливого режиссера Шакена Айманова, выдающегося поэта Ильяса Жансугурова, писателя Герольда Бельгера.

Кроме того, комплекты книг доставлены в села имени Шамши Калдаякова, Касыма Аманжолова, Кемеля Акишева, Абиша Кекилбайулы, Фаризы Онгарсыновой, Абилхана Кастеева, Биржан Сал, Сакена Сейфуллина, Толеу Кобдикова, Кенена Азирбаева и ряд других сел.

Комплект книг включает в себя лучшие произведения казахской и мировой литературы, современную прозу и поэзию, историческую, научно-познавательную, учебную и детскую литературу, комиксы.

Всего 100 селам от имени Главы государства передано в дар 10 тысяч книг.

Акцию «100 книг для сельских библиотек» поддерживают государственные деятели, в числе которых председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, руководитель Администрации Президента РК Айбек Дадебай, министры, руководители различных организаций и активные граждане.