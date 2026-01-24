Минюст предлагает конституционно закрепить специальные правовые режимы для территорий

Он напомнил, что указом Президента городу Алатау уже придан статус города опережающего развития, а в дальнейшем предполагается оформление этого статуса отдельным конституционным законом. По его словам, такой подход позволит институционализировать механизм и обеспечить правовую предсказуемость.

— Важно подчеркнуть, что специальный статус территории по своей правовой природе представляет собой исключение из общего режима правового регулирования. Они допустимы лишь при условиях прямого конституционного основания, четко закрепленного законом и строгого соблюдения принципов правового государства. Именно поэтому принципиальное значение имеет установление на конституционном уровне пределов и условий применения специальных режимов, — подчеркнул министр.

По словам Сарсембаева, нормы о специальных режимах должны быть жестко ограничены по целям, содержанию, инструментам и срокам действия, а также сопровождаться эффективными механизмами государственного контроля.

— Конституция в данном случае выступает не источником преференций, а гарантом того, что любые отклонения от общего правового режима будут носить адресный и обоснованный характер, — отметил он.

При этом конституционное закрепление специальных режимов не означает отказ от принципа равенства всех перед законом. Напротив, такой подход позволяет обеспечить его соблюдение за счет прозрачных и заранее установленных критериев дифференциации правового регулирования.

— Специальные правовые режимы могут устанавливаться для создания условий, способствующих привлечению инвестиций, развитию предпринимательской инициативы и внедрению новых управленческих и технологических решений. Однако эти цели должны достигаться в рамках закона и при строгом соблюдении конституционных принципов, — сказал он.

Министр также отметил, что установление особых условий управления на отдельных территориях не должно приводить к снижению уровня социальных и правовых гарантий для граждан. Такие режимы должны быть ориентированы на повышение эффективности государственного управления и достижение социально значимых результатов — создание рабочих мест, развитие инфраструктуры, повышение доступности и качества услуг.

Указ о присвоении Алатау особого статуса Президент подписал в сентябре 2025 года. Согласно документу, Alatau City должен стать первым полностью цифровизированным городом региона.