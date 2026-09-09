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    Минюст Казахстана объяснил приостановку взыскания средств с оператора Кашагана

    В Министерстве юстиции РК разъяснили ситуацию вокруг исполнительного производства в отношении NCOC. В ведомстве подчеркнули, что взыскание денежных средств в пользу государства не прекращено и будет продолжено после возвращения материалов из суда, передает агентство Kazinform.

    Кашаган
    Фото: kbv.kz

    В ведомстве отметили, что в отдельных СМИ появилась информация о приостановлении исполнительного производства в отношении NCOC. 

    В Минюсте пояснили, что компания обжаловала действия государственного судебного исполнителя, после чего Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области истребовал материалы исполнительного производства.

    — Согласно подпункту 13 статьи 42 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», на период нахождения материалов в суде исполнительное производство приостанавливается до их возвращения, — сказано в сообщении ведомства.

    В ведомстве подчеркнули, что после этого работа по взысканию денежных средств с NCOC в пользу государства будет продолжена в установленном законом порядке.

    Ранее сообщалось, что исполнительное производство по взысканию с оператора Кашагана NCOC экологического штрафа в размере 2,3 трлн теңге было приостановлено. В автоматизированной системе статус производства изменился 7 сентября, при этом причина приостановки там не указывалась.

    Также в августе Kazinform писал, что по делу о взыскании с NCOC 2,3 трлн теңге было возбуждено исполнительное производство. Тогда сообщалось, что материалы были направлены государственным судебным исполнителям для принудительного взыскания.

    Судебные исполнители Минюст Казахстан Кашаган Суды Экология Нефть NCOC Окружающая среда
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор