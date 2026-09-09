Минюст Казахстана объяснил приостановку взыскания средств с оператора Кашагана

В Министерстве юстиции РК разъяснили ситуацию вокруг исполнительного производства в отношении NCOC. В ведомстве подчеркнули, что взыскание денежных средств в пользу государства не прекращено и будет продолжено после возвращения материалов из суда, передает агентство Kazinform.

В ведомстве отметили, что в отдельных СМИ появилась информация о приостановлении исполнительного производства в отношении NCOC.

В Минюсте пояснили, что компания обжаловала действия государственного судебного исполнителя, после чего Специализированный межрайонный административный суд Атырауской области истребовал материалы исполнительного производства.

— Согласно подпункту 13 статьи 42 Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», на период нахождения материалов в суде исполнительное производство приостанавливается до их возвращения, — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что после этого работа по взысканию денежных средств с NCOC в пользу государства будет продолжена в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что исполнительное производство по взысканию с оператора Кашагана NCOC экологического штрафа в размере 2,3 трлн теңге было приостановлено. В автоматизированной системе статус производства изменился 7 сентября, при этом причина приостановки там не указывалась.

Также в августе Kazinform писал, что по делу о взыскании с NCOC 2,3 трлн теңге было возбуждено исполнительное производство. Тогда сообщалось, что материалы были направлены государственным судебным исполнителям для принудительного взыскания.