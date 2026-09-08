Казахстан приостановил взыскание штрафа на 2,3 трлн теңге с оператора Кашагана

Исполнительное производство по взысканию с оператора месторождения Кашаган NCOC экологического штрафа в размере 2,3 трлн теңге приостановлено. Соответствующая информация появилась в автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства, передает агентство Kazinform.

Согласно данным системы, исполнительное производство в отношении нефтегазового консорциума было возбуждено 21 июля. 7 сентября его статус изменился на «приостановлено». Причина приостановления в системе не указана.

Фото: aisoip.adilet.gov.kz

Агентство Kazinform направило официальный запрос в NCOC. На момент публикации ответ компании не поступил.

В августе сообщалось, что взыскание штрафа было передано на исполнение государственным судебным исполнителям.

Напомним, спор связан с экологическими нарушениями на месторождении Кашаган. В 2023 году Министерство экологии и природных ресурсов предъявило оператору претензии из-за хранения серы сверх установленных объемов. Сумма штрафа составила около 2,3 трлн теңге.

1 августа 2025 года судебная коллегия по административным делам суда Астаны отменила предписание Минэкологии из-за процедурных нарушений при его вынесении.

Позднее ведомство устранило замечания суда и вновь назначило NCOC штраф в размере 2,3 трлн теңге.

Сейчас NCOC и ее международные акционеры оспаривают экологический штраф в международном арбитраже. Министерство юстиции ранее подтверждало участие Казахстана в этом разбирательстве.