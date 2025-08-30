Оператора Кашагана оштрафовали на 2,3 трлн тенге

Напомним, еще в 2023 году Министерство экологии и природных ресурсов РК подало иск к гигантскому нефтяному предприятию на сумму около 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов) в виде штрафов за нарушения в сфере охраны окружающей среды.

Как пояснили в ведомстве, поводом для обращения стал факт хранения больших объемов серы сверх предусмотренных объемов.

Однако 1 августа 2025 года судебная коллегия по административным делам суда города Астаны отменила предписание ведомства по процедурным нарушениям, допущенным при его вынесении.

Данное решение не освобождает компанию от ответственности за нарушения экологического законодательства. Сегодня Минэкологии устранило все замечания суда.