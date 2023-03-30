Оператора Кашагана могут оштрафовать на 5,1 миллиарда долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии РК подтвердили факт обращения в суд с требованием привлечь к ответственности North Caspian Operating Company - оператора нефтяного месторождения Кашаган за экологические нарушения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в ведомстве, поводом для обращения стал факт хранения больших объемов серы сверх предусмотренных объемов.

Как пишет Bloomberg, Казахстан подал иск к гигантскому нефтяному предприятию Кашаган на сумму около 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов) в виде штрафов за охрану окружающей среды. При этом, как уточнили в Минэкологии, сумму штрафа должен определить суд. Время проведения заседания суда еще не известно.

6 марта департамент экологии по Атырауской области провел проверку деятельности компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.».

Проверка выявила следующие нарушения экологического законодательства:

- осуществляется сверхнормативное размещение серы на площадках складирования УКПНГ «Болашак» в объеме более 1 млн тонн;

- без согласованных проектных документов и экологического разрешения эксплуатируется временная площадка хранения серной кислоты для регенераций отработанной щелочи;

- не в полном объеме исполняется план мероприятий по охране окружающей среды;

- без соответствующей очистки осуществляется сброс сточных вод в пруд испаритель;

- не выполняются требования, предусмотренные в заключении государственной экологической экспертизы;

- без согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществлено перепрофилирование шламоуловителя;

- осуществлено сжигание неочищенного сырого газа на факелах без экологического разрешения;

- без наличия разрешительных документов осуществлено самовольные эмиссии на испарительных емкостях объекта ЖКЗЕ.

По вышеуказанным фактам в отношении Компании возбуждено административное производство по ч.1 ст.324, ч.1 ст.325, ч.1 ст.326, ч.1 ст.328, ч.3 ст.331, ч.2 ст.332 КоАП РК.

В настоящее время на основании поступившего ходатайства Компании, возбужденные материалы находятся на рассмотрении в административном суде города Атырау. Результаты судебного разбирательства будут опубликованы дополнительно.

Отметим, что акционерами NCOC являются нацкомпания КазМунайГаз, Eni, Shell, ExxonMobil, Total, CNPC и Inpex.