Минцифры РК разработало новый пакет мер по улучшению качества связи

В целях мониторинга работ по улучшению качества связи по всей стране Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разработана Цифровая карта телекоммуникаций, где будет размещена информация о текущем покрытии по видам технологий связи и планов операторов по обеспечению качественной связью всех населенных пунктов Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство.

«Цифровая карта телекоммуникаций» также будет включать в себя информацию о планах доведения интернета до населенных пунктов, предусмотренных в Национальном проекте «Доступный Интернет» и Дорожных карт, подписанных между местными исполнительными органами, Министерством и операторами связи.

При этом «Цифровая карта» станет инструментом общественного мониторинга и контроля по проблемам качества связи в городах и селах.

Каждый гражданин сможет увидеть все существующие проблемы с качеством связи в населенных пунктах и планы по их устранению, а также дать собственную оценку качества связи по любой локации.

Данная карта запущена в пилотном режиме и функционал будет дополняться. Эта мера позволит усилить общественный контроль по улучшению качества.

Также в качестве системной меры по улучшению качества связи в Генеральных планах и Проектах детальной планировки населенных пунктов будет предусмотрена соответствующая инфраструктура сетей связи, также как электричество, дороги и водоснабжение. По планам ведомства, акиматы совместно с операторами связи внесут корректировки в генеральные планы и планы детальной планировки места для размещения средств связи, что позволит заранее планировать необходимые места для установки базовых станций операторов связи.

Следующей мерой предлагается пересмотреть нормативы по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций в нашей стране. В Казахстане в 10-20 раз более жесткие нормативы, чем в развитых странах и даже ближнего зарубежья. Например, такие страны как Германия, Франция, Англия и США утвердили норматив в 200 мкВт/см², в то время как в Казахстане эта отметка составляет 10 мкВт/см².

Вместе с тем, для обеспечения высокого качества Интернета и сотовой связи в городах техническими специалистами Министерства будут проводится замеры качества связи. По результатам замеров будут выявлены локации с низким качеством связи, и Министерством совместно с акиматами и операторами сотовой связи будут проведены работы по устранению «белых пятен».

В целях постоянного мониторинга и решения возникающих проблем со связью в Министерстве создан Оперативный штаб, в который включены представители Министерства, местных исполнительных органов и операторов связи.

В качестве дополнительной меры Министерством по согласованию Комитета национальной безопасности вносятся изменения в подзаконный акт в части разрешения установки базовых станций на государственных учреждениях (где нет помещения по защите государственных секретов).

Также прорабатывается вопрос запуска технологии Voice over Wi-Fi (VoWiFi). Технология, которая позволяет осуществлять голосовые вызовы через сети Wi-Fi вместо традиционных сотовых сетей. VoWiFi может обеспечить лучшее качество связи в местах с плохим покрытием сотовой сети, таких как подземные паркинги или здания, где отсутствует радиосигнал, но имеется Wi-Fi.

В рамках децентрализации функции государственного контроля в области связи Министерством предложено наделение местных исполнительных органов полномочиями по осуществлению государственного контроля в этой сфере.

Ранее сообщалось, что 11 тысяч жалоб направили казахстанцы на плохой интернет в 2024 году.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов дал 3 месяца на устранение проблем с мобильной связью в Казахстане.