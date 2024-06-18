11 тысяч жалоб направили казахстанцы на плохой интернет в 2024 году

По словам Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, говорить о повсеместном внедрении качественного интернета пока рано, казахстанцы все еще жалуются на плохую связь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что в 2023 году граждане направили около 21 тысячи обращений с жалобами на качество связи, а за пять месяцев текущего года таких жалоб поступило порядка 11 тысяч.

— Причем речь идет не только о плохом интернете в отдаленных населенных пунктах. Слабый сигнал мобильной связи и интернета наблюдается и в городах, — заявил Олжас Бектенов на заседании Правительства.

Спикер добавил, что приграничные пункты пропуска имеют неустойчивую связь и интернет. Это задерживает прохождение потоков транспорта и людей на границе. Премьер-министр поручил оперативно решить эту проблему.

Олжас Бектенов заявил, что к 2027 году охват населенных пунктов и дорог сетями связи должен достигнуть 100%. Причем население должно быть обеспечено высокоскоростным интернетом не менее 100 мегабит в секунду.