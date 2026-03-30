Минтруда РК опровергло информацию о 20% удержании из пенсий

— Неизвестные лица, используя технологии deepfake, распространяют видеоролики с недостоверной информацией о том, что солидарные пенсионные выплаты якобы будут уменьшены на 20%. Напомним, с 1 января 2026 года размеры базовой и солидарной пенсий увеличены на 10% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, — говорится в сообщении Минтруда и соцзащиты РК.

В ведомстве отметили, что по поручению Главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной — до 120%.

— Так, с 1 января 2026 года минимальный размер базовой пенсии составил 35 596 тенге (70% от прожиточного минимума), максимальный размер повышен со 110 до 118% от прожиточного минимума, что составляет 60 005 тенге. Просим граждан доверять информации только из официальных источников, — пояснили в министерстве.

В Минтруда и соцзащиты РК напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее Минтруда РК опровергло фейк о выплатах по безработице для матерей.