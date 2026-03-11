Минтруда РК опровергло фейк о выплатах по безработице для матерей

В Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщили, что в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о возможности оформления женщинами социальных выплат по безработице после достижения ребенком возраста 1,5 лет,

— Авторы подобных рассылок предлагают гражданам зарегистрироваться в качестве безработного в Карьерном центре, чтобы якобы получать выплаты в течение шести месяцев. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан официально разъясняет: такая «схема» не имеет правовых оснований и вводит граждан в заблуждение. В соответствии с законодательством, женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняет свое рабочее место и не признается безработной. Статус безработного может быть присвоен только тем лицам, которые действительно ищут работу и готовы приступить к ней, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве напоминили, что социальная выплата по потере работы назначается исключительно участникам системы обязательного социального страхования, которые зарегистрированы в качестве безработных и выполняют установленные требования. Получатель обязан своевременно уведомлять Карьерный центр о факте трудоустройства. В случае предоставления недостоверной информации выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном законодательством.

— Обращаем внимание, что предоставление заведомо ложных сведений с целью получения социальных выплат может быть квалифицировано как мошенничество. Лица, распространяющие подобные фейковые инструкции, также могут быть привлечены к ответственности. Так, в 2025 году в 12 регионах страны было возбуждено более 30 уголовных дел по фактам мошенничества. В пяти регионах уже вынесено 7 судебных приговоров. Установлено, что граждане были вовлечены в мошеннические схемы получения социальных выплат, следуя рекламным публикациям в социальных сетях (в том числе Instagram), — отметили в Минтруда.

Казахстанцев призвали не доверять незнакомым лицам в мессенджерах и социальных сетях, не передавать персональные данные посторонним и пользоваться только официальными источниками информации.

— Полная информация о мерах социальной поддержки доступна на сайте enbek.gov.kz, официальных аккаунтах Министерства в социальных сетях, а также посредством контакт-центра по номеру 1414, — добавили в ведомстве.

Ранее в Минтруда опровергли информацию о назначении выплаты в размере 432 500 тенге.