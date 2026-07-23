Минтранспорта усилило контроль за большегрузами на дорогах Казахстана

В Казахстане усилили контроль за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. С 10 июля по 10 августа в стране проходит профилактическая акция «Внимание! Тяжеловесный транспорт!», передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

Профилактическая акция направлена на обеспечение сохранности автомобильных дорог и соблюдение перевозчиками требований транспортного законодательства.

Одновременно на территории страны действует сезонный температурный режим, предусматривающий временное ограничение движения грузового транспорта в часы высокой температуры воздуха. Такие меры принимаются для предотвращения разрушения дорожного покрытия.

Ограничения вводятся при температуре воздуха выше +25°C и распространяются на отдельные категории грузовых автомобилей. При этом они не касаются международных и пассажирских перевозок, а также перевозки скоропортящихся, опасных и гуманитарных грузов, транспорта, задействованного в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных работах и воинских перевозках.

Контроль за соблюдением весогабаритных параметров и требований температурного режима осуществляют территориальные органы транспортного контроля.

В рамках акции уже проверено более 500 тяжеловесных транспортных средств. По итогам проверок выявлено 281 нарушение транспортного законодательства, в том числе 116 фактов превышения допустимой массы транспортных средств.

Кроме того, за несоблюдение требований сезонного температурного режима ограничено движение 302 грузовых автомобилей.

В Министерстве сообщили, что по всем выявленным нарушениям перевозчики привлечены к административной ответственности. Ведомство призвало перевозчиков заранее планировать маршруты и графики движения с учетом действующих сезонных ограничений, чтобы избежать нарушений и сохранить дорожную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что сезонные ограничения для большегрузов действуют в регионах Казахстана.

Напомним, дорожные службы Казахстана продолжают работать в усиленном режиме из-за аномально высокой температуры воздуха.