Жара под контролем: температурные деформации оперативно устранили на трассах Казахстана

Дорожные службы Казахстана продолжают работать в усиленном режиме из-за аномально высокой температуры воздуха, передает Kazinform со ссылкой на нацкомпанию «КазАвтоЖол».

Несмотря на экстремальную жару, все выявленные температурные деформации на автомобильных дорогах с цементобетонным покрытием были оперативно устранены, движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Под круглосуточным мониторингом находятся цементобетонные участки дорог общей протяженностью 1 636,5 километра.

В ходе плановых обследований специалисты выявили шесть локальных температурных деформаций в Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях.

На каждый участок незамедлительно были направлены дорожные бригады и специализированная техника. Всего в ликвидации выявленных дефектов были задействованы 51 дорожный специалист и необходимое количество спецтехники. Благодаря постоянному патрулированию и оперативному реагированию все работы выполнены в кратчайшие сроки, а безопасность дорожного движения полностью обеспечена.

В период аномальной жары дорожные службы ведут усиленный контроль за состоянием цементобетонных покрытий. При температуре воздуха свыше +40 °C поверхность бетонных дорог может нагреваться до +60…+70 °C и выше. В таких условиях в бетонных плитах возникают значительные внутренние напряжения, которые в отдельных случаях могут приводить к локальным температурным деформациям. Подобные процессы являются известной особенностью эксплуатации цементобетонных дорог и фиксируются во многих странах мира в периоды экстремальной жары.

Для предотвращения возможных последствий дорожные организации проводят регулярные патрулирования, позволяющие своевременно выявлять потенциально проблемные участки и оперативно выполнять профилактические или восстановительные работы.

Мониторинг состояния автомобильных дорог республиканского значения продолжается в круглосуточном режиме. Все службы остаются в состоянии повышенной готовности, обеспечивая безопасное и бесперебойное движение транспорта по всей сети автодорог.

Ранее в Министерстве транспорта РК отметили, что аномально высокая температура воздуха в Казахстане может приводить к температурным деформациям цементобетонных автомобильных дорог. При температуре воздуха +40 °С поверхность дорожного покрытия может нагреваться значительно сильнее — до +60…+70 °С и выше.





