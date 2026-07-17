Дороги нагреваются до +75 градусов: Минтранс Казахстана объяснил деформации в жару

Аномально высокая температура воздуха в Казахстане может приводить к температурным деформациям цементобетонных автомобильных дорог. Об этом сообщили в РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Министерства транспорта Республики Казахстан, передает агентство Kazinform.

По данным ведомства, в последние недели в ряде регионов страны сохраняется экстремально жаркая погода. Температура воздуха достигает +35…+40 °С, а в отдельных областях превышает +40 °С. При этом поверхность дорожного покрытия может нагреваться значительно сильнее — до +60…+70 °С и выше.

В таких условиях цементобетонные плиты испытывают повышенную температурную нагрузку. Из-за теплового расширения в них могут возникать внутренние напряжения, которые при достижении критических значений способны привести к короблению или локальному поднятию отдельных участков покрытия.

В Национальном центре качества дорожных активов отметили, что такие деформации являются известным эксплуатационным риском цементобетонных дорог и фиксируются в разных странах мира, включая США, Канаду, Великобританию, Германию, Южную Корею и Австралию.

При этом возникновение подобных дефектов не свидетельствует о некачественном строительстве дороги, подчеркнули в ведомстве.

— Даже при полном соблюдении требований проектирования и строительства цементобетонные покрытия при экстремальных климатических условиях подвергаются значительным температурным воздействиям, — сообщили в центре.

Основными причинами возникновения деформаций являются продолжительная жара, сильный нагрев поверхности дороги, накопление внутренних температурных напряжений, состояние деформационных швов, а также конструктивные особенности покрытия и условия эксплуатации.

В ведомстве пояснили, что при температуре воздуха около +40 °С поверхность цементобетонного покрытия может нагреваться до +65…+75 °С, создавая повышенную нагрузку на дорожную конструкцию.

В периоды аномальной жары дорожные службы усиливают контроль за состоянием участков с цементобетонным покрытием. Среди принимаемых мер — снятие внутренних напряжений плит, проведение дополнительных обследований, регулирование движения транспорта и выполнение восстановительных работ.

В настоящее время в Казахстане проводится круглосуточный мониторинг состояния цементобетонных автомобильных дорог. Выявленные дефекты устраняются в оперативном порядке с применением предусмотренных нормативами технологических решений.

В Министерстве транспорта подчеркнули, что ситуация находится на постоянном контроле, а безопасность участников дорожного движения обеспечивается в полном объеме.

Ранее сообщилось, что в Восточном Казахстане участились конфликты на участке реконструкции автодороги к Рахмановским ключам.