KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Сезонные ограничения для большегрузов действуют в регионах Казахстана

    АО «НК «ҚазАвтоЖол» напоминает перевозчикам и владельцам грузового транспорта о действующих в летний период временных ограничениях движения на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения, передает Kazinform.

    Большегрузам ограничат въезд во все города Казахстана
    Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

    Ограничения распространяются на автотранспортные средства с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн и применяются только при температуре воздуха выше +25 °C в установленные для каждого региона часы. Таким образом, речь идет не о полном запрете движения грузовых автомобилей, а о сезонном регулировании проезда тяжеловесного транспорта.

    Мера направлена на сохранение дорожного покрытия в период высоких температур. Под воздействием жары асфальтобетон нагревается, становится более восприимчивым к нагрузкам, а движение тяжеловесных транспортных средств может привести к образованию колейности, наплывов и других преждевременных деформаций.

    Сроки действия ограничений

    С 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00, при температуре воздуха выше +25 °C ограничения действуют в следующих регионах:

    • область Абай,
    • Акмолинская,
    • Актюбинская,
    • Восточно-Казахстанская,
    • Западно-Казахстанская,
    • Карагандинская,
    • Костанайская,
    • Павлодарская 
    • Северо-Казахстанская области.


    С 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00, при температуре воздуха выше +25 °C ограничения действуют в следующих регионах:

    • Алматинская,
    • Атырауская,
    • Жамбылская,
    • Кызылординская,
    • Мангистауская и
    • Туркестанская области,
    • область Жетысу
    • Улытау.

    За пределами указанного времени, а также при температуре воздуха +25 °C и ниже движение осуществляется в установленном порядке при соблюдении допустимых весовых и габаритных параметров.

    Отдельные условия предусмотрены для участка автомобильной дороги А-1 «Астана — Петропавловск через Кокшетау» с 68-го по 196-й километр, имеющего щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. В летний период при температуре воздуха выше +25 °C на данном участке ограничивается движение транспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше девяти тонн.

    Кроме того, нормативными требованиями установлены предельные показатели для сдвоенных, строенных и иных групп осей. Допустимая общая масса транспортного средства в период действия сезонных ограничений определяется со снижением на 20% от установленных параметров.

    На какой транспорт ограничения не распространяются

    Летние ограничения не применяются к автотранспортным средствам:

    • осуществляющим международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
    • задействованным в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
    • перевозящим скоропортящиеся продукты питания;
    • осуществляющим перевозку пассажиров и багажа;
    • перевозящим опасные грузы;
    • задействованным в дорожно-строительных работах на участках, переданных подрядным организациям для проведения реконструкции;
    • принадлежащим Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, а также осуществляющим воинские перевозки;
    • доставляющим гуманитарную помощь пострадавшим.

    АО «НК „ҚазАвтоЖол“ призывает перевозчиков заранее планировать маршруты и время поездок, учитывать прогноз температуры воздуха, контролировать распределение нагрузки по осям и не допускать превышения установленных параметров.

    Напомним, дорожные службы Казахстана продолжают работать в усиленном режиме из-за аномально высокой температуры воздуха.

    Дороги КазАвтоЖол Грузоперевозки Вода Жара Ограничения
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор