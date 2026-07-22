Сезонные ограничения для большегрузов действуют в регионах Казахстана

Ограничения распространяются на автотранспортные средства с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн и применяются только при температуре воздуха выше +25 °C в установленные для каждого региона часы. Таким образом, речь идет не о полном запрете движения грузовых автомобилей, а о сезонном регулировании проезда тяжеловесного транспорта.



Мера направлена на сохранение дорожного покрытия в период высоких температур. Под воздействием жары асфальтобетон нагревается, становится более восприимчивым к нагрузкам, а движение тяжеловесных транспортных средств может привести к образованию колейности, наплывов и других преждевременных деформаций.



Сроки действия ограничений



С 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00, при температуре воздуха выше +25 °C ограничения действуют в следующих регионах:

область Абай,

Акмолинская,

Актюбинская,

Восточно-Казахстанская,

Западно-Казахстанская,

Карагандинская,

Костанайская,

Павлодарская

Северо-Казахстанская области.



С 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00, при температуре воздуха выше +25 °C ограничения действуют в следующих регионах:

Алматинская,

Атырауская,

Жамбылская,

Кызылординская,

Мангистауская и

Туркестанская области,

область Жетысу

Улытау.





За пределами указанного времени, а также при температуре воздуха +25 °C и ниже движение осуществляется в установленном порядке при соблюдении допустимых весовых и габаритных параметров.



Отдельные условия предусмотрены для участка автомобильной дороги А-1 «Астана — Петропавловск через Кокшетау» с 68-го по 196-й километр, имеющего щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. В летний период при температуре воздуха выше +25 °C на данном участке ограничивается движение транспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше девяти тонн.



Кроме того, нормативными требованиями установлены предельные показатели для сдвоенных, строенных и иных групп осей. Допустимая общая масса транспортного средства в период действия сезонных ограничений определяется со снижением на 20% от установленных параметров.



На какой транспорт ограничения не распространяются



Летние ограничения не применяются к автотранспортным средствам:

осуществляющим международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;

задействованным в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

перевозящим скоропортящиеся продукты питания;

осуществляющим перевозку пассажиров и багажа;

перевозящим опасные грузы;

задействованным в дорожно-строительных работах на участках, переданных подрядным организациям для проведения реконструкции;

принадлежащим Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, а также осуществляющим воинские перевозки;

доставляющим гуманитарную помощь пострадавшим.

АО «НК „ҚазАвтоЖол“ призывает перевозчиков заранее планировать маршруты и время поездок, учитывать прогноз температуры воздуха, контролировать распределение нагрузки по осям и не допускать превышения установленных параметров.



Напомним, дорожные службы Казахстана продолжают работать в усиленном режиме из-за аномально высокой температуры воздуха.