Сезонные ограничения для большегрузов действуют в регионах Казахстана
АО «НК «ҚазАвтоЖол» напоминает перевозчикам и владельцам грузового транспорта о действующих в летний период временных ограничениях движения на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения, передает Kazinform.
Ограничения распространяются на автотранспортные средства с нагрузкой на одиночную ось свыше восьми тонн и применяются только при температуре воздуха выше +25 °C в установленные для каждого региона часы. Таким образом, речь идет не о полном запрете движения грузовых автомобилей, а о сезонном регулировании проезда тяжеловесного транспорта.
Мера направлена на сохранение дорожного покрытия в период высоких температур. Под воздействием жары асфальтобетон нагревается, становится более восприимчивым к нагрузкам, а движение тяжеловесных транспортных средств может привести к образованию колейности, наплывов и других преждевременных деформаций.
Сроки действия ограничений
С 1 июня по 15 августа, с 11:00 до 21:00, при температуре воздуха выше +25 °C ограничения действуют в следующих регионах:
- область Абай,
- Акмолинская,
- Актюбинская,
- Восточно-Казахстанская,
- Западно-Казахстанская,
- Карагандинская,
- Костанайская,
- Павлодарская
- Северо-Казахстанская области.
С 1 июня по 31 августа, с 10:00 до 22:00, при температуре воздуха выше +25 °C ограничения действуют в следующих регионах:
- Алматинская,
- Атырауская,
- Жамбылская,
- Кызылординская,
- Мангистауская и
- Туркестанская области,
- область Жетысу
- Улытау.
За пределами указанного времени, а также при температуре воздуха +25 °C и ниже движение осуществляется в установленном порядке при соблюдении допустимых весовых и габаритных параметров.
Отдельные условия предусмотрены для участка автомобильной дороги А-1 «Астана — Петропавловск через Кокшетау» с 68-го по 196-й километр, имеющего щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие. В летний период при температуре воздуха выше +25 °C на данном участке ограничивается движение транспорта с нагрузкой на одиночную ось свыше девяти тонн.
Кроме того, нормативными требованиями установлены предельные показатели для сдвоенных, строенных и иных групп осей. Допустимая общая масса транспортного средства в период действия сезонных ограничений определяется со снижением на 20% от установленных параметров.
На какой транспорт ограничения не распространяются
Летние ограничения не применяются к автотранспортным средствам:
- осуществляющим международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
- задействованным в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- перевозящим скоропортящиеся продукты питания;
- осуществляющим перевозку пассажиров и багажа;
- перевозящим опасные грузы;
- задействованным в дорожно-строительных работах на участках, переданных подрядным организациям для проведения реконструкции;
- принадлежащим Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям, а также осуществляющим воинские перевозки;
- доставляющим гуманитарную помощь пострадавшим.
АО «НК „ҚазАвтоЖол“ призывает перевозчиков заранее планировать маршруты и время поездок, учитывать прогноз температуры воздуха, контролировать распределение нагрузки по осям и не допускать превышения установленных параметров.
Напомним, дорожные службы Казахстана продолжают работать в усиленном режиме из-за аномально высокой температуры воздуха.