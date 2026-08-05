Минтранспорта РК: 91% аварий на республиканских трассах происходят из-за нарушений ПДД

Министерство транспорта Казахстана призвало водителей соблюдать правила дорожного движения в разгар летнего сезона. В ведомстве сообщили, что подавляющее большинство аварий на республиканских автодорогах связано с нарушениями со стороны водителей, передает Kazinform.

В связи с высоким трафиком на дорогах республиканского значения, особенно в направлении курортных зон и между регионами, Министерство транспорта рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, правила обгона, не садиться за руль в состоянии усталости и быть особенно внимательными в темное время суток и на загруженных участках дорог.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

По данным ведомства, 91% всех дорожно-транспортных происшествий происходит из-за грубых нарушений Правил дорожного движения. Наиболее распространенными причинами аварий являются превышение скорости (33%), потеря контроля над автомобилем (14%), несоблюдение дистанции (13%) и игнорирование требований дорожных знаков (10%).

Фото: Министерство транспорта Казахстана

При этом в первом полугодии 2026 года на республиканских трассах зафиксировано снижение аварийности. Количество ДТП сократилось на 9% — с 1 507 до 1 371 случая. Одновременно интенсивность движения выросла на 37% и достигла 22,3 млн транспортных средств.

В министерстве отметили, что одним из факторов снижения числа аварий стал контроль средней скорости на платных участках дорог общей протяженностью 2,3 тыс. километров. После внедрения этой системы количество ДТП на таких участках уменьшилось на 17%.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Кроме того, за последние пять лет почти половина республиканских дорог — около 45% из 11 тыс. километров — была переведена в I и II технические категории, что позволило разделить встречные потоки транспорта и расширить проезжую часть. Также были построены 65 объездных дорог вокруг населенных пунктов и 38 надземных пешеходных переходов.

Фото: Министерство транспорта Казахстана

Для повышения безопасности дорожного движения на трассах продолжают устанавливать информационные табло и дорожные знаки, ежегодно обновляют более 8 тыс. дорожных знаков, наносят новую разметку, оборудуют пешеходные переходы и светофоры. На 22 платных участках работают 56 комплексов лазерного контроля скорости.

В Комитете автомобильных дорог Министерства транспорта напомнили, что безопасность на дорогах во многом зависит от ответственности самих водителей и призвали всех участников движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Как сообщалось ранее, второго за неделю дрифтера на BMW арестовали на 10 суток в Таразе. Более 800 нарушений ПДД выявили в Павлодарской области.