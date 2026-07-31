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    Более 800 нарушений ПДД выявили в Павлодарской области

    В Павлодарской области полицейские выявили 815 нарушений правил дорожного движения, включая факты пьяного вождения, незаконного переоборудования транспорта и других нарушений требований безопасности, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    полиция нарушения пдд
    Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

    — На территории Павлодарской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик», направленное на обеспечение безопасности пассажирских перевозок. В ходе ОПМ пресечено 815 нарушений ПДД. Выявлены факты управления транспортными средствами водителями, не прошедшими техосмотр, в состоянии алкогольного опьянения, а также водителями, лишенными права управления транспортными средствами, — отметили в Polisia.kz. 

    Кроме того, установлено 30 фактов незаконного переоборудования ТС и 208 фактов игнорирования требований по использованию ремней безопасности.

    Все нарушители привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. По итогам проверок 65 транспортных средств помещены на специализированную стоянку.

    — Полиция призывает перевозчиков и всех участников дорожного движения строго соблюдать требования законодательства и правила безопасности, поскольку от этого зависят жизнь и здоровье граждан, — сообщили в ведомстве. 

    Ранее в Туркестанской области оштрафовали водителей свадебного кортежа.

    Регионы Казахстана Полиция Штрафы Нарушения Административная ответственность ПДД Павлодарская область
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор