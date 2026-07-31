Водителей свадебного кортежа оштрафовали в Туркестанской области

Полиция привлекла к административной ответственности участников свадебного кортежа в Туркестанской области. За грубые нарушения ПДД на штрафстоянку отправили восемь автомобилей, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили всех участников правонарушения. На специализированную штрафстоянку водворены восемь транспортных средств, водители которых допустили нарушения правил дорожного движения, — отметили в полиции.

Кроме того, в отношении нарушителей приняты меры административного воздействия за нарушение правил эксплуатации транспортных средств, правил маневрирования, незаконное использование специальных световых и звуковых сигналов, а также создание аварийной обстановки.

Полиция призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать требования законодательства и правил дорожного движения.

Ранее в Туркестанской области оштрафовали пять водителей свадебного кортежа.