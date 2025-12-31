Минтранспорта расторг договор с частником и обновил поезд Актобе — Мангистау

Как сообщили в ведомстве, ранее маршрут обслуживался частным перевозчиком ТОО «Otpan Logistik», на состояние вагонов которой были многочисленные жалобы со стороны населения. Договор с указанной компанией расторгнут в связи с неисполнением обязательств по обновлению пассажирского подвижного состава.

В составе нового поезда предусмотрены пять купейных и шесть плацкартных вагонов, общей вместимостью более 400 пассажиров в одном направлении.

— Вагоны соответствуют современным требованиям по безопасности, надежности и уровню комфорта. Купейные вагоны оснащены эргономичными спальными местами, индивидуальными светодиодными светильниками, USB-портами и электрическими розетками. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены специальные купе, места для размещения инвалидных колясок и кнопка вызова проводника, — рассказали в Минтранспорта.

