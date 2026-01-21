Минтранспорта проверяет резонансное заявление экс-сотрудника FlyArystan о льготных билетах

По словам министра, сам по себе овербукинг не является нарушением и применяется авиакомпаниями по всему миру.

— Что касается информации, которая была озвучена в прессе, Комитетом гражданской авиации назначена проверка. По ее итогам мы дадим отдельный доклад, — сообщил Сауранбаев на брифинге в Мажилисе.

Напомним, защита бывшего сотрудника FlyArystan Рената Абулханова заявила о фактах реализации льготных авиабилетов в интересах родственников топ-менеджеров Air Astana.

Друг Абулханова Бекзат Кулманов опубликовал письмо-обращение от имени Рената, в котором утверждается, что авиабилеты по сниженным тарифам оформлялись по указанию руководства компании.

— Эти запросы приходили ко мне от топ-менеджмента компании, где они просили это для себя, своих родственников и для разных «нужных» людей. Свидетель в суде чётко сказал, что выписывал билеты по дешевым тарифам для супруги президента АО «Эйр Астана», её сестры и мамы. Главный бухгалтер АО «Эйр Астана» в суде также признала, что есть практика обращения ко мне от топ-менеджеров компании с такими просьбами, и что она сама обращалась ко мне, — говорится в письме.

К публикации также прикреплены скриншоты переписок с подобными запросами.