Казахстан обновит правила авиаперевозок: что изменится для пассажиров

Министерство транспорта Казахстана подготовило проект изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Поправки направлены на усиление защиты прав пассажиров и совершенствование порядка авиаперевозок, передает Kazinform.

Проект изменений разработан к приказу министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года №540.

Еще в апреле текущего года Министерство транспорта Казахстана в ответ на запрос Kazinform cообщало о подготовке поправок в правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. Изменения предусматривают возможность перевозки музыкальных инструментов, включая домбру и кобыз, в салоне самолета в качестве ручной клади при соблюдении установленных требований.

Как уточнили сегодня в ведомстве, проект предусматривает возможность перевозки инструментов в салоне воздушного судна в качестве ручной клади, на отдельном пассажирском месте либо в зарегистрированном багаже при соблюдении установленных требований.

Кроме того, предлагается закрепить возможность перевозки в салоне самолета национальных музыкальных инструментов, в том числе домбры и кобыза, в надежном защитном футляре. При этом размеры инструмента не должны превышать 110×35×30 см, а его масса — 10 кг.

Также проектом предусмотрена возможность перевозки животных в салоне воздушного судна в соответствии с правилами, установленными авиакомпаниями. Одновременно предлагается закрепить на законодательном уровне предоставление льгот на авиаперевозки пассажирам с инвалидностью.

Еще одной инициативой станет введение приоритетного порядка предоставления мест в случае замены воздушного судна на менее вместительное. В первую очередь перевозка будет обеспечиваться несовершеннолетним пассажирам, лицам с инвалидностью, пассажирам с тяжелыми заболеваниями, беременным женщинам и гражданам пенсионного возраста.

Для усиления защиты прав пассажиров проектом предлагается установить предельный срок выплаты штрафа за задержку доставки пассажира — не более 10 календарных дней со дня подачи соответствующего заявления. Кроме того, планируется предусмотреть ответственность авиаперевозчиков за повреждение незарегистрированного багажа при наличии доказанной вины перевозчика.

В Министерстве транспорта отмечают, что принятие поправок позволит повысить прозрачность и удобство авиаперевозок, усилить социальную направленность отрасли и обеспечить дополнительную защиту прав пассажиров.

Проект нормативного правового акта опубликован на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Заинтересованные граждане и организации могут ознакомиться с документом и направить свои предложения и замечания в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что Казахстан введет единые экологические требования для автодорог с 2027 года.