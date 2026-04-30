Какого размера домбру и кобыз можно провозить в ручной клади — ответ Минтранспорта

В Министерстве транспорта Казахстана разработали поправки в правила перевозки багажа на воздушном транспорте, согласно которым разрешат провозить национальные и другие музыкальные инструменты в салоне самолета, передает корреспондент агентства Kazinform.

Параметры музыкальных инструментов, которые будут допущены к провозу в качестве ручной клади, назвали в ответе на запрос агентства Kazinform.

— Проектом, исходя из многочисленных обращений граждан, впервые на нормативном уровне закрепляется право пассажиров перевозить в салоне воздушного судна музыкальные инструменты ручной кладью в футляре, в том числе домбру и кобыз, габариты и вес которых не превышают 110×35×30 см и 10 кг, — говорится в ответе вице-министра транспорта Талгата Ластаева.

Согласно поправкам, если пассажир перевозит только музыкальный инструмент, его провоз будет бесплатным, поскольку оформляется как ручная кладь.

Если инструмент везут как дополнительную единицу сверх установленной нормы ручной клади, за него придется доплатить по тарифам авиакомпаний.

Принять поправки планируют до конца мая 2026 года.

Напомним, планы изменить правила перевозки музыкальных инструментов в Минатрнанспорта анонсировали в марте 2026 года.