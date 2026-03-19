Домбру могут разрешить перевозить в салоне самолетов казахстанских авиалиний

Пересмотр инициировали после случаев, когда пассажирам отказывали в перевозке домбры на борту.

— Я думаю, что в ближайшее время мы внесем соответствующие изменения в правила перевозки пассажиров, грузов и багажа, чтобы это было четко и понятно для пассажиров — каким образом перевозить музыкальный инструмент и какая процедура при этом должна использоваться. Чтобы быть более конкретным, думаю, в течение одного месяца это решение будет выработано, — сообщил он.

Уточняется, что правила будут едиными для всех авиакомпаний.

— Мы будем исходить из того, каким образом должно происходить предварительное уведомление. Должен быть четкий порядок, чтобы человек понимал, как правильно и без проблем перевезти музыкальный инструмент.

В случае положительного решения новые правила могут вступить в мае 2026 года.

Ранее мажилисмен Аманжол Алтай выступил на пленарном заседании с критикой авиакомпаний за нерешенную проблему с перевозкой домбры в ручной клади.