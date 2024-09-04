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    11:57, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Минтранспорта РК может изменить правила авиаперевозок ради домбры

    домбра домбыра
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Мажилисмен Аманжол Алтай выступил на пленарном заседании с критикой авиакомпаний за нерешенную проблему с перевозкой домбры в ручной клади. В Минтранспорта пообещали исправить этот вопрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам депутата Алтая, запрет переноса домбры на борт самолета является выражением пренебрежения авиакомпаний к национальным символу и ценностям. Он считает, что каждый представитель искусства должен иметь право взять домру с собой на борт.

    — Когда вы сделаете так, чтобы они учитывали нашу национальную составляющую, даже в страшные годы наши прадеды, деды не бросали домбру. Как можно отрегулировать этот вопрос? — уточнил он.

    В своем ответе вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев напомнил, что перевозка музыкальных инструментов на борту воздушных судов зависит от их габаритов. Некоторые инструменты невозможно разместить на полках современных самолетов, поэтому и происходят подобные недопонимания.

    — В настоящее время совместно с авиакомпаниями ведутся работы по решению данной проблемы. При необходимости мы готовы внести изменения в условия перевозки багажа и ручной клади. Мы стараемся решить этот вопрос, учитывая возможности воздушных судов, — сказал Аблалиев.

    Теги:
    Культура Самолет Авиация Минтранспорта РК Заседание Мажилиса Искусство
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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