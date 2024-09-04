Минтранспорта РК может изменить правила авиаперевозок ради домбры

Мажилисмен Аманжол Алтай выступил на пленарном заседании с критикой авиакомпаний за нерешенную проблему с перевозкой домбры в ручной клади. В Минтранспорта пообещали исправить этот вопрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата Алтая, запрет переноса домбры на борт самолета является выражением пренебрежения авиакомпаний к национальным символу и ценностям. Он считает, что каждый представитель искусства должен иметь право взять домру с собой на борт.

— Когда вы сделаете так, чтобы они учитывали нашу национальную составляющую, даже в страшные годы наши прадеды, деды не бросали домбру. Как можно отрегулировать этот вопрос? — уточнил он.

В своем ответе вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев напомнил, что перевозка музыкальных инструментов на борту воздушных судов зависит от их габаритов. Некоторые инструменты невозможно разместить на полках современных самолетов, поэтому и происходят подобные недопонимания.