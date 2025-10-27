Минсельхоз США приостановит помощь для 42 млн американцев из-за шатдауна
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что 1 ноября в связи с приостановкой работы правительства выплаты по Программе дополнительной продовольственной помощи не будут произведены, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссыокой на ABC News.
Программа SNAP, которую часто называют «продовольственными талонами», охватывает около 42 млн американцев с низким доходом. Программа полностью финансируется из федерального бюджета, но управляется на уровне штатов.
В сообщении, опубликованном министерством сельского хозяйства США, демократов обвиняют в прекращении финансирования и заявляют, что они «могут возобновить работу правительства, чтобы матери, младенцы и наиболее уязвимые из нас могли получать жизненно важную продовольственную помощь».
Демократы заявили, что не будут голосовать за продление финансирования правительства и прекращение приостановки работы правительства до тех пор, пока контролируемый республиканцами Конгресс не согласится продлить субсидии по Закону о доступном медицинском обслуживании, введенные в период пандемии.
Ранее сообщалось, что военные США могут остаться без зарплаты с 15 ноября, так как шатдаун в стране стал вторым по длительности в истории.