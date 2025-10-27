Минсельхоз США приостановит помощь для 42 млн американцев из-за шатдауна

Программа SNAP, которую часто называют «продовольственными талонами», охватывает около 42 млн американцев с низким доходом. Программа полностью финансируется из федерального бюджета, но управляется на уровне штатов.

В сообщении, опубликованном министерством сельского хозяйства США, демократов обвиняют в прекращении финансирования и заявляют, что они «могут возобновить работу правительства, чтобы матери, младенцы и наиболее уязвимые из нас могли получать жизненно важную продовольственную помощь».

Демократы заявили, что не будут голосовать за продление финансирования правительства и прекращение приостановки работы правительства до тех пор, пока контролируемый республиканцами Конгресс не согласится продлить субсидии по Закону о доступном медицинском обслуживании, введенные в период пандемии.

Ранее сообщалось, что военные США могут остаться без зарплаты с 15 ноября, так как шатдаун в стране стал вторым по длительности в истории.