Шатдаун в США стал вторым по длительности в истории

Сенат в 12-й раз не смог принять временный законопроект о расходах, который позволил бы возобновить работу правительства и обеспечить финансирование в автоматическом режиме до 21 ноября.

Голосование 54 голоса против 46 было почти таким же, как и предыдущие, поскольку ни республиканцы, ни демократы не идут на контакт друг с другом. Для принятия закона в Сенате требовалось не менее 60 голосов.

Два демократа-сенатора от штата Невада Кэтрин Кортес Масто и от штата Пенсильвания Джон Феттерман проголосовали вместе с республиканцами за принятие законопроекта, но их голоса не оказали влияния.

Длительное бездействие правительства приводит к нехватке финансирования Программы помощи в области дополнительного питания, на которую полагаются 42 млн американцев с низким доходом, почти 40% из которых дети моложе 17 лет.

Несмотря на приближающийся дедлайн, лидеры Конгресса по-прежнему занимают оборонительную позицию, как и до начала приостановки работы правительства 22 дня назад. Они неоднократно проводили пресс-конференции и встречи со своими однопартийцами вместо того, чтобы идти на компромиссы, необходимые для поддержания работы правительства на базовом уровне.

Самый продолжительный шатдаун в США длился 35 дней с декабря 2018 года по начало 2019 год во время первого президентского срока Дональда Трампа из-за глубоких разногласий между партиями по вопросу финансирования системы здравоохранения, сообщает The Guardian.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна в США Генконсульство в Алматы временно не обновляет соцсети.