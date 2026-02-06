Минсельхоз РК планирует создать единую цифровую экосистему «Е-АПК»

Платформа объединит все информационные системы отрасли, обеспечит централизованное хранение данных. На его основе будет сформирована развитая система BI-аналитики, обеспечивающая комплексный и непрерывный мониторинг отраслевых показателей, прозрачность процессов субсидирования и оказания государственных услуг, контроль ключевых показателей эффективности (KPI), а также формирование оперативной и аналитической управленческой отчетности, необходимой для принятия своевременных и обоснованных управленческих решений.

Создание платформы открывает преимущества для всех участников:

государство получает надежную аналитическую базу по производству, субсидированию и инвестициям;

фермеры — упрощенный доступ к услугам и финансовым инструментам при снижении административной нагрузки;

финансовый сектор — улучшенные возможности для оценки рисков.

Государство сохраняет контроль над данными, при этом все решения будут приниматься в строгом соответствии с законодательством РК с соблюдением принципов технологической нейтральности и конкуренции, отметили в Минсельхозе.

Работы по созданию платформы будут проводиться поэтапно, с учетом потребностей отраслевых специалистов и ключевых участников. Реализация проекта «Е-АПК» запланирована до 2028 года.

Ранее сообщалось, что новые госуслуги в сфере земельных отношений запущены на eGov.kz.