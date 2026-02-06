РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:53, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Минсельхоз РК планирует создать единую цифровую экосистему «Е-АПК»

    В соответствии с поручением Главы государства Министерством сельского хозяйства планируется создание платформы «Е-АПК», направленной на обеспечение достоверности данных в сфере сельского хозяйства, передает Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    Минсельхоз РК планирует создать единую цифровую экосистему «Е-АПК»
    Фото: Министерство сельского хозяйства РК

    Платформа объединит все информационные системы отрасли, обеспечит централизованное хранение данных. На его основе будет сформирована развитая система BI-аналитики, обеспечивающая комплексный и непрерывный мониторинг отраслевых показателей, прозрачность процессов субсидирования и оказания государственных услуг, контроль ключевых показателей эффективности (KPI), а также формирование оперативной и аналитической управленческой отчетности, необходимой для принятия своевременных и обоснованных управленческих решений.

    Создание платформы открывает преимущества для всех участников:

    • государство получает надежную аналитическую базу по производству, субсидированию и инвестициям;
    • фермеры — упрощенный доступ к услугам и финансовым инструментам при снижении административной нагрузки;
    • финансовый сектор — улучшенные возможности для оценки рисков.

    Государство сохраняет контроль над данными, при этом все решения будут приниматься в строгом соответствии с законодательством РК с соблюдением принципов технологической нейтральности и конкуренции, отметили в Минсельхозе.

    Работы по созданию платформы будут проводиться поэтапно, с учетом потребностей отраслевых специалистов и ключевых участников. Реализация проекта «Е-АПК» запланирована до 2028 года.

    Ранее сообщалось, что новые госуслуги в сфере земельных отношений запущены на eGov.kz.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Цифровизация
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
