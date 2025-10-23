РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:54, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Минобороны Казахстана усиливает контроль после падения дрона в ЗКО

    В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на МО РК.

    Астана, Министерство обороны Республики Казахстан, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

    Обломки обнаружены в удалённой местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано.

    Совместно с уполномоченными государственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта.

    — Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты, — сообщили в ведомстве.

    Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись падения беспилотного летательного аппарата в ЗКО.

    Теги:
    Военные ЗКО Беспилотники Регионы Казахстана Минобороны РК Безопасность Западно-Казахстанская область
    Динара Жусупбекова
    Автор
