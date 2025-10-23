Минобороны Казахстана усиливает контроль после падения дрона в ЗКО

Обломки обнаружены в удалённой местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано.

Совместно с уполномоченными государственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта.

— Министерством обороны Республики Казахстан приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнёрами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты, — сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись падения беспилотного летательного аппарата в ЗКО.