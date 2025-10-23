РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:15, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Дрон упал в Западно-Казахстанской области

    В социальных сетях распространилась видеозапись падения беспилотного летательного аппарата в ЗКО, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дрон упал в Западно-Казахстанской области
    Фото предоставлены местными жителями

    По словам жителей, инцидент произошел в районе села Кызылтал относящийся к городу Аксай Бурлинского района. Произошел взрыв при падении дрона. Взрывная волна потрясла дома.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в настоящее время Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе.

    — Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

    Ранее на территорию Западно-Казахстанской области упали несколько дронов.

     

    Теги:
    ЗКО Беспилотники
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают