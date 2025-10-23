Дрон упал в Западно-Казахстанской области

По словам жителей, инцидент произошел в районе села Кызылтал относящийся к городу Аксай Бурлинского района. Произошел взрыв при падении дрона. Взрывная волна потрясла дома.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в настоящее время Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Бурлинском районе.

— Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются, — сообщили в ведомстве.

Ранее на территорию Западно-Казахстанской области упали несколько дронов.