Министры энергетики Казахстана и России обсудили газификацию северных и восточных регионов РК

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве министр энергетики Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев встретился с министром энергетики Российской Федерации Николаем Шульгиновым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В ходе встречи главы энергетических ведомств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества Казахстана и России в сферах газовой, нефтяной промышленности и электроэнергетики.

В настоящее время в рамках ранее созданной совместной рабочей группы между АО «НК «КазТрансГаз» и ПАО «Газпром» обсуждается газификация северных и восточных регионов Казахстана, включая вопросы необходимых дополнительных объемов газа.

В дальнейшем сторонам предстоит провести оценку проекта, определить структуру и объемы потребления газа, а также стоимость и маршруты строительства газопроводов.

В вопросах электроэнергетики главы ведомств договорились продолжать работу в рамках совместной рабочей группы по урегулированию ситуации с отклонениями сальдо-перетоков мощности Единой электроэнергетической системы Казахстана от плановых значений.

Также в ходе переговоров Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным министрами энергетики Казахстана и России был подписан Меморандум о взаимопонимании между энергетическими ведомствами двух стран в области развития рынка природного газа в качестве топлива на международном транспортном маршруте «Европа-Западный Китай».

Важно отметить,что указанный проект соответствует инициативе «Один пояс-один путь» и Плану сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики «Нұрлы Жол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути».

Также проект поддерживает цели и задачи саммитов в Париже и Глазго по Декарбонизации транспортного сектора на основе Доктрины последовательного сокращения выбросов парниковых газов и достижения углеродной нейтральности к 2060 году.