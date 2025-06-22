Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Иране

В воскресенье Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что «Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие, поскольку это будет представлять угрозу международной безопасности».

— Призываю все стороны отступить, вернуться за стол переговоров и не допустить дальнейшей эскалации, — говорится в заявлении К. Каллас.

Кроме того, европейский дипломат добавила, что министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию завтра.

Ранее сообщалось, что Иран отреагировал на удары США по своим ядерным объектам.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил, что это еще больше обострило обмен ракетными и беспилотными атаками между Ираном и Израилем, который теперь перерос из конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Позже МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке, призвав к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия.