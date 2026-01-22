Министр транспорта РК пояснил, как в Казахстане снизят цены на авиатопливо

— После критики Президента в ведомстве сразу нашли механизмы снижения стоимости топлива. Ключевую роль играет компания «КазМунайГаз-Аэро», которая получила возможность закупать топливо крупными оптовыми партиями. В отличие от отдельных аэропортов, которые берут по 200–300 тонн и платят более высокую цену, оптовые закупки позволяют значительно снизить себестоимость, — сказал министр на брифинге в Парламенте.

Он также отметил другие меры, которые помогают удешевить топливо:

— Второе — государство освободило импорт от НДС. Третье — аэропорты получали от 200 до 300 долларов роялти за заправку каждого самолета. Сегодня они не снимают роялти и инфраструктурный сбор. И то, что на рынке за последнее время цена сильно подскочила — это тоже имеет значение. То есть на границе с Казахстаном цена была 960 долларов. Сегодня крайняя цена, по которой «КМГ-Аэро» купил — 715 долларов. Поэтому за счет вот этих ресурсов общее снижение и происходит, — рассказал министр.

Сауранбаев пообещал, что в первом квартале 2026 года цена авиатоплива в Казахстане снизится с 980 долларов до 890 долларов за тонну.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая в Кызылорде отметил, что дорогой авиакеросин и управленческие ошибки тормозят грузовую авиацию.