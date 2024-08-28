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    12:05, 28 Август 2024 | GMT +6

    Министр спорта РК: Ожидали хороших результатов от команды по лёгкой атлетике, но надежды не оправдались

    Ермек Маржикпаев
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев прокомментировал выступление сборной по легкой атлетике на заседании коллегии, посвященное итогам Олимпиады в Париже, передает агентство Kazinform.

    заседание коллегии, посвященное итогам Олимпиады в Париже,
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    - Команда по легкой атлетике имела 8 лицензий. Согласно принятым обязательствам сборная обещала 1 серебряную медаль, фактически лучший результат спортсменов – 9 место. Начиная с 2000 года, за исключением игр в Токио, атлеты стабильно занимали призовые места. Всего приняли участие 87 спортсменов, которые завоевали 5 медалей: 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовых. При этом 3 из 5 медалей принадлежат одной спортсменке – Ольге Рыпаковой. Лучший результат Надежды Дубовицкой – 2 м. В этом сезоне – 1,92 м. В квалификации в Париже смогла преодолеть высоту только 1,83 м. Матвеева Елизавета могла бы показать лучший результат, ведь ранее она одолевала отметку 1,92 м. На этих Играх прыгнула на 1,88 м. Мы ожидали хороших результатов от команды по лёгкой атлетике, но наши надежды не оправдались, - сказал министр.

    заседание коллегии
    Фото: Министр туризма и спорта РК

    Также, по словам Ермека Маржикпаева, Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на этой Олимпиаде.

     

    Теги:
    Олимпийские игры в Париже Спорт Министерство туризма и спорта РК Легкая атлетика Ермек Маржикпаев Олимпиада 2024
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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