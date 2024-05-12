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    12:22, 12 Май 2024 | GMT +6

    Министр по ЧС осмотрел защитные дамбы в Атырауской области

    Министр по ЧС осмотрел защитные дамбы в Атырауской области
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    Министр по ЧС Чингис Аринов спустился вниз по течению реки Жайык в сторону Каспия и провёл визуальный осмотр защитных дамб в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык (Урал). Мониторинг состояния защитных сооружений спасатели МЧС РК ведут в круглосуточном режиме.

    На протяжении последних 5 дней в регион прибывает вода.

    Как сообщалось ранее, вице-премьер Канат Бозумбаев проинспектировал берегоукрепительные работы в селах Индербор, Жасуат, Курылыс Индерского района, а также в селах Махамбет, Сарайчик, Талдыколь Махамбетского района Атырауской области. Началась защита древнего городища Сарайшык.

    Наибольший уровень воды в реке Жайык - близ атырауских сел Индербор и Махамбет. Подготовлены эвакуационные пункты в Индерском и Махамбетском районах.

    В МЧС Казахстана рассказали о паводковой ситуации по республике к этому часу. В свои дома вернулись 54703 казахстанцев. В эвакопунктах остаются 5291 человек, из них 2239 детей.

    Отведена и откачана вода из 111 34 жилых домов и 3350 дворовых территорий. Откачано более 18,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7,7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

     

    Теги:
    Атырауская область МЧС Река Урал Видео Река Жайык Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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