Минфин США снял санкции с КТК, «Тенгизшевройла» и Карачаганака

Об этом говорится в генеральной лицензии № 124B, опубликованной Министерством финансов США.

Документ разрешает оказание услуг и проведение иных транзакций, связанных с операционной деятельностью КТК, «Тенгизшевройла» и Карачаганакского проекта. В то же время лицензия не дает права на продажу или передачу долей в этих компаниях и проектах.

12 ноября министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что республика добивается снятия санкций с месторождения Карачаганак.

— Мы работаем над этим. Казахстан подал соответствующие документы, — отметил он.

Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций.

Напомним, ЛУКОЙЛ работает в Казахстане с 1995 года. Компания участвует в нескольких добывающих проектах на суше, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»), Тенгиз (5% в операторе ТОО «Тенгизшевройл»), Кумколь (50% в АО «Тургай Петролеум»), а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), доля участия в котором составляет 12,5%.

В связи с введением ограничительных мер «Лукойл» объявил о намерении продать свои международные активы. Вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов прокомментировал вопрос, связанный с введением санкций против российской нефтяной компании.