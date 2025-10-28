Что будет с активами «Лукойла» в Казахстане — комментарий Минэнерго

По его словам, вопрос о возможной покупке активов «Лукойла» в Казахстане находится в проработке с участием Министерства иностранных дел.

— На самом деле этот вопрос сейчас прорабатывается МИД. Пока говорить рано, поскольку это довольно свежая информация, которая только недавно появилась. Министерство энергетики совместно с МИД ведет плотную работу, думаю, в ближайшее время появятся новости. Большая работа уже проводится, — отметил Санжар Жаркешов на брифинге в Правительстве.

На уточняющий вопрос журналистов о том, ведутся ли переговоры непосредственно с компанией «Лукойл» или речь идет о внутренней подготовке со стороны госорганов, вице-министр ответил:

— Внутри госорганов — Министерство энергетики и МИД работают со своими коллегами в государственных структурах других стран, — добавил он.

Напомним, ЛУКОЙЛ работает в Казахстане с 1995 года. Компания участвует в нескольких добывающих проектах на суше, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»), Тенгиз (5% в операторе ТОО «Тенгизшевройл»), Кумколь (50% в АО «Тургай Петролеум»), а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), доля участия в котором составляет 12,5%.

Также ранее сообщалось, что на Каспийском шельфе «Лукойл» совместно с «КазМунайГазом» приступили к реализации перспективных проектов «Каламкас-море» и «Хазар».

За годы работы в Казахстане «Лукойл» инвестировал в нефтегазовую отрасль страны более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа.