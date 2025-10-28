РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:13, 28 Октябрь 2025 | GMT +5

    Что будет с активами «Лукойла» в Казахстане — комментарий Минэнерго

    Вице-министр энергетики РК Санжар Жаркешов прокомментировал вопрос, связанный с введением санкций против российской нефтяной компании «Лукойл», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Лукойл
    Фото: РБК

    По его словам, вопрос о возможной покупке активов «Лукойла» в Казахстане находится в проработке с участием Министерства иностранных дел.

    — На самом деле этот вопрос сейчас прорабатывается МИД. Пока говорить рано, поскольку это довольно свежая информация, которая только недавно появилась. Министерство энергетики совместно с МИД ведет плотную работу, думаю, в ближайшее время появятся новости. Большая работа уже проводится, — отметил Санжар Жаркешов на брифинге в Правительстве.

    На уточняющий вопрос журналистов о том, ведутся ли переговоры непосредственно с компанией «Лукойл» или речь идет о внутренней подготовке со стороны госорганов, вице-министр ответил:

    — Внутри госорганов — Министерство энергетики и МИД работают со своими коллегами в государственных структурах других стран, — добавил он.

    Напомним, ЛУКОЙЛ работает в Казахстане с 1995 года. Компания участвует в нескольких добывающих проектах на суше, таких как Карачаганак (13,5% в компании-операторе месторождения «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»), Тенгиз (5% в операторе ТОО «Тенгизшевройл»), Кумколь (50% в АО «Тургай Петролеум»), а также в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), доля участия в котором составляет 12,5%.

    Также ранее сообщалось, что на Каспийском шельфе «Лукойл» совместно с «КазМунайГазом» приступили к реализации перспективных проектов «Каламкас-море» и «Хазар».

    За годы работы в Казахстане «Лукойл» инвестировал в нефтегазовую отрасль страны более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа.

    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК МИД РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают