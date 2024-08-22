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    13:50, 22 Август 2024 | GMT +6

    Минэнерго РК сделало заявление по соглашению ОПЕК+

    Нефть
    Фото: 7kun.kz

    Казахстан актуализировал План компенсации переизбытка добычи нефти, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики РК, передает агентства Kazinform.

    - Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации, - говорится в заявлении.

    Ранее секретариат Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) сообщил, что Казахстан, Иран и Россия предоставили планы по компенсации переизбытка добычи нефти за первую половину 2024 года. 

    Также Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в своем отчете предложило повысить предельные цены на нефтепродукты и ослабить контроль над рынком. При этом Министерство энергетики РК пообещало компенсировать объемы перепроизводства нефти, которое произошло с начала 2024 года на фоне обвинений в адрес Казахстана о превышении объемов, выделенных квотой. Период, в течение которого Казахстан будет снижать производство, продлится до конца сентября 2025 года.

    Теги:
    ОПЕК Минэнерго РК Энергетика Нефть
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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