Минэнерго РК сделало заявление по соглашению ОПЕК+

Казахстан актуализировал План компенсации переизбытка добычи нефти, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики РК, передает агентства Kazinform.

- Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками ОПЕК+. Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации, - говорится в заявлении.

Ранее секретариат Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) сообщил, что Казахстан, Иран и Россия предоставили планы по компенсации переизбытка добычи нефти за первую половину 2024 года.

Также Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в своем отчете предложило повысить предельные цены на нефтепродукты и ослабить контроль над рынком. При этом Министерство энергетики РК пообещало компенсировать объемы перепроизводства нефти, которое произошло с начала 2024 года на фоне обвинений в адрес Казахстана о превышении объемов, выделенных квотой. Период, в течение которого Казахстан будет снижать производство, продлится до конца сентября 2025 года.