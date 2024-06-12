Казахстан обещает компенсировать майское перепроизводство нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Казахстан по-прежнему полностью привержен Соглашению ОПЕК+. Об этом заявили в Министерстве энергетики РК, передает агентство Kazinform.

— Согласно оценкам независимых источников, утвержденных Соглашением, в мае Республика Казахстан перевыполнила обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки. Казахстан компенсирует данное перепроизводство и полностью выполнит обязательства в июне, включая дополнительные добровольные сокращения, — говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечает ведомство, Республика Казахстан компенсирует перепроизводенные с начала 2024 года объемы в течение периода компенсации, который продлится до конца сентября 2025 года.

Казахстан представит свой обновленный график компенсаций в Секретариат ОПЕК в ближайшие дни.