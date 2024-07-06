Казахстан обвинили в мошенничестве из-за несоблюдения ограничений на добычу нефти

Американское издание Bloomberg опубликовало статью «Мошенники ОПЕК+ даже не пытаются показать сокращение добычи нефти», в котором обвинило Казахстан в игнорировании квот, установленных международной организацией, передает корреспондент агентства Kazinform.

По их словам, чтобы укрепить рынок и сбалансировать цены на нефть, страны коалиции ОПЕК+ решились ограничить ее добычу. Однако не у всех из них получилось сделать это в достаточной мере, и Казахстан оказался в их числе. Организация обязала страну принять дополнительные меры, чтобы компенсировать избыток нефтедобычи и искупить вину за нарушение квот на поставки.

Исследователи выяснили, что члены ОПЕК+ не спешат регулировать свое перепроизводство. К примеру Казахстан, даже не начал сокращать разработки. Они пояснили, что Казахстан такими темпами пытается монетизировать свои новые мощности, такие как проект месторождения Тенгиз, стоимостью в 48,5 миллиарда долларов.

— Стремясь поддержать мировые рынки нефти, ОПЕК+ призывает членов искупить вину за нечестную игру с поставками нефти в обход квот. Однако нет никаких признаков того, что они раскаиваются, — говорят эксперты.

На последнем заседании коалиции были разработаны планы по управлению поставками нефти до 2025 года и теперь аналитики надеются, что Казахстан проявит сдержанность.

Эксперт в нефтегазовой отрасли Аскар Исмаилов считает, что обвинять во всем Казахстан и местных чиновников — не совсем правильно. 80% добычи нефти принадлежит международным консорциумам или компаниям, на которые ведомство не может напрямую влиять — только договариваться.

— По факту на ОПЕК+ получается, что Казахстан обещает снизить добычу, но не может повлиять на уровни добычи, потому что есть обязательства, например, по СРП (Соглашение о разделе продукции), которые нарушать нельзя. Там последствия хуже, чем если нарушить обещания на ОПЕК+. Во-вторых, доля квоты Казахстана настолько мала, что никак не влияет на рыночную конъюнктуру. Соблюдение квот — это больше репутационный вопрос, который Казахстан уже не первый год ухудшает в рамках ОПЕК+, — пояснил он.

Однако Исмаилов считает, что переживать Казахстану по этому поводу не стоит. ОПЕК+ является неформальным объединением и имеет неоднозначную репутацию. Сам эксперт предлагает вообще покинуть эту организацию, которая не дает никаких преимуществ стране. При этом сами квоты, которые определяет ОПЕК — высчитываются в процентном соотношений.

— Для квотирования есть высчитанная формула, но бывают случаи, когда к отдельным странам не применяют такой подход. Учитываются и политические, и социальные аспекты. Мы не влияем ни на какие вопросы, пора бы понять это. Зато несем командировочные расходы на чиновников, многие из которых, вообще, понятия не имеют, как добывается нефть, — заявил аналитик.

Получилось, что казахстанские нефтепроизводители оказались в затруднительной ситуации. С одной стороны — международные исследователи, обвиняющие в излишне активной добыче нефти, с другой — компании, отказывающиеся замедлять свои темпы.

Как на этот выпад ответят в Министерстве энергетики — пока неясно. Kazinform обратились в ведомство за комментарием, но пока не получили ответа.