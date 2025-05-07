Минэнерго РК опровергло сообщения о давлении по вопросу добычи нефти

— Министерство энергетики Республики Казахстан высоко ценит сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считает этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. В связи с этим, Министерство считает необходимым прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, интерпретирующие возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления. Министерство категорически опровергает подобные заявления, — говорится всообщении.

Как отметили в ведомстве, Республика Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства, внося свой вклад в стабильность глобального энергетического рынка.

Ранее зампредседателя правления АО НК «КазМунайГаз» Асет Магауов ответил на вопрос, как резкое падение цен на нефть может отразиться на Казахстане.

Министерство национальной экономики РК в ответ на запрос агентства Kazinform предоставило информацию о том, по какому сценарию будет вестись работа в случае сохранения цены на нефть на неблагоприятном для Казахстана уровне в течение длительного времени.