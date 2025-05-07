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    21:39, 06 Май 2025 | GMT +5

    Минэнерго РК опровергло сообщения о давлении по вопросу добычи нефти

    Министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию о возможной корректировке уровня добычи нефти в стране, передает агентство Kazinform.

    Совокупный объем нефтеперерабатывающих мощностей в Казахстане в 2026 году вырастет до 18,5 млн тонн
    Фото: freepik

    — Министерство энергетики Республики Казахстан высоко ценит сотрудничество с партнерами в рамках соглашения ОПЕК+ и считает этот формат важным инструментом для обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. В связи с этим, Министерство считает необходимым прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, интерпретирующие возможную корректировку уровня добычи нефти в стране как результат внешнего давления. Министерство категорически опровергает подобные заявления, — говорится всообщении.

    Как отметили в ведомстве, Республика Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ и будет продолжать выполнять все принятые обязательства, внося свой вклад в стабильность глобального энергетического рынка.

    Ранее зампредседателя правления АО НК «КазМунайГаз» Асет Магауов ответил на вопрос, как резкое падение цен на нефть может отразиться на Казахстане.

    Министерство национальной экономики РК в ответ на запрос агентства Kazinform предоставило информацию о том, по какому сценарию будет вестись работа в случае сохранения цены на нефть на неблагоприятном для Казахстана уровне в течение длительного времени. 

    Теги:
    Добыча ОПЕК Минэнерго РК Нефть
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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