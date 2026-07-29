Минэнерго объяснило, как жара повлияла на энергопотребление в Казахстане

Аномально жаркая погода стала одним из факторов роста потребления электроэнергии и увеличения нагрузки на энергосистему Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве энергетики в ответ на запрос редакции Kazinform.

Как пояснили в Министерстве энергетики, энергосистема Казахстана в целом работает в штатном режиме. Вместе с тем в периоды максимального потребления, прежде всего в вечерние часы пик, возникает дополнительная нагрузка.

— В настоящее время нехватка электроэнергии ощущается только в пиковые часы потребления, так называемые вечерние пики, — сообщили в ведомстве.

В Минэнерго отметили, что одним из факторов роста нагрузки стали высокие температуры воздуха. В периоды сильной жары увеличивается использование систем охлаждения и другого оборудования, что приводит к дополнительному спросу на электроэнергию. При этом в ведомстве подчеркнули, что погодные условия являются не единственной причиной роста потребления.

— Рост потребления электрической энергии также обусловлен естественным ростом потребления населения и экономики страны, — сообщили в Министерстве энергетики.

По данным ведомства, в последние годы в Казахстане сохраняется тенденция увеличения объемов потребления электроэнергии и роста пиковых нагрузок. Объем потребления по состоянию на 1 мая 2026 года составил 43,7 млрд кВт ч, на 1 июня — 48,4 млрд кВт ч, а на 1 июля — 57,1 млрд кВт ч.

Для покрытия дополнительной нагрузки в отдельные периоды используются поставки из энергосистем сопредельных государств. В Министерстве подчеркнули, что импорт применяется только для локального закрытия возникающей потребности.

При этом Казахстан постепенно сокращает разрыв между объемами производства и потребления электроэнергии. По итогам 2025 года генерация достигла исторического максимума — 123,1 млрд кВт ч, а потребление составило 124,6 млрд кВт ч.

Разница между объемами выработки и потребления снижается: если в 2023 году показатель составлял 2,2 млрд кВт ч, то в 2024 году — 2 млрд кВт ч, а в 2025 году — 1,5 млрд кВт ч.

Как Казахстан готовится к росту энергопотребления

Для дальнейшего покрытия растущего спроса Казахстан реализует проекты по модернизации действующих станций, строительству новых объектов и развитию возобновляемой энергетики. В рамках Плана развития энергетической отрасли до 2035 года предусмотрен ввод более 26 ГВт новых генерирующих мощностей.

Из них 5 ГВт приходится на модернизацию, расширение и реконструкцию действующих объектов, 10,5 ГВт — на строительство новой генерации, 8,4 ГВт — на проекты возобновляемых источников энергии и 2,4 ГВт — на атомную энергетику.

До 2029 года включительно в стране планируется ввести 13,3 ГВт новых энергомощностей.

— Ввод данных мощностей позволит уже с начала 2027 года покрыть всю потребность экономики в электроэнергии с последующим профицитом, — заявили в Министерстве энергетики.

Реализация этих проектов, как отмечают в ведомстве, позволит обеспечить стабильное энергоснабжение страны и снизить риски дефицита при дальнейшем росте потребления электроэнергии.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства заявил, что Казахстан полностью покроет потребность в электроэнергии к концу 2027 года.

Напомним, в Казахстане в следующем году начнется строительство первой атомной электростанции. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.

Также в Казахстане начнут готовить специалистов для атомной отрасли. Об этапах строительства и эксплуатации АЭС — читайте здесь.