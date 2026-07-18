Миллиардное хищение в Air Astana: апелляция оставила приговор в силе

Апелляционная коллегия по уголовным делам суда г.Алматы оставила без изменения приговор по резонансному делу о хищении более 1 млрд тенге в АО «Эйр Астана» и легализации преступных доходов, передает Kazinform со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Организатор схемы получил 9 лет лишения свободы, двое его сообщников - по 8 лет 6 месяцев. Всем осужденным также назначены конфискация имущества и запрет занимать должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на сумму свыше 1 млрд тенге. Конфискованное имущество будет направлено на возмещение причиненного ущерба.

Апелляционная инстанция, рассмотрев доводы защиты, оставила приговор без изменения, а жалобы — без удовлетворения.

Напомним, приговор по резонансному делу о хищении более 1 млрд тенге в Air Astana и легализации преступных доходов вынесли в Алмалинском районном суде Алматы в январе 2026 года.

Ранее в Air Astana прокомментировали информацию работника авиакомпании Абулханова Р., распространенную в социальных сетях.

Напомним, что Ренат Абулханов, ранее занимавший должность директора департамента по планированию маршрутной сети и управлению доходами, предстал перед судом в рамках уголовного дела по фактам хищения в авиакомпании. Защита бывшего сотрудника заявила о фактах реализации льготных авиабилетов в интересах родственников топ-менеджеров Air Astana.

Факт хищения денежных средств в FlyArystan был обнаружен в ходе внутренней проверки в 2024 году.