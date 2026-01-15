Бывшие сотрудники FlyArystan осуждены за хищение и отмывание денег

Подсудимым вменяли статью 189 ч. 4 п. 2 УК РК (хищение в особо крупном размере), статью 218 ч. 2 п. 1 УК РК (легализация (отмывание) денег) и статью 218 ч. 3 п. 3 УК РК (легализация денег в особо крупном размере).

— Установлено, что подсудимые Е. и И., являясь менеджерами, А. — директором департамента, в период с 2019 по 2024 годы присвоили денежные средства. На похищенные средства ими были приобретены движимое и недвижимое имущество, — пояснили в пресс-службе алматинского городского суда.

Подсудимые вину не признали. Потерпевшая сторона и государственный обвинитель настаивали на назначении наказания в виде лишения свободы.

Приговором суда Еркин Исанов и Ренат Абулханов приговорены к 8 годам и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Даур Еркенулы назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — совершение преступления впервые и наличие у каждого из подсудимых на иждивении двоих малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Иск потерпевшей стороны удовлетворен, причиненный ущерб взыскан с осужденных в солидарном порядке. Имущество, добытое преступным путем, конфисковано в счет возмещения ущерба потерпевшей стороне.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Приговор суда также прокомментировали в авиакомпании Air Astana.

— Данный приговор подтверждает выводы внутренней проверки Air Astana, в ходе которой были выявлены нарушения и которая послужила основанием для обращения в правоохранительные органы, — говорится в сообщении.

В компании заявили, что в рамках судебного разбирательства были всесторонне рассмотрены все обстоятельства дела.

— Суд пришел к выводу, что выявленные действия носили противоправный характер. Ранее появлявшиеся в публичном пространстве интерпретации Рената Абулханова, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, подтверждения не получили. Air Astana последовательно придерживается принципов прозрачности и ответственности в своей деятельности и продолжит отстаивать интересы акционеров и деловую репутацию компании исключительно в рамках правового поля, — добавили в Air Astana.

Ранее в Air Astana прокомментировали информацию работника авиакомпании Абулханова Р., распространенную в социальных сетях.

Напомним, что Ренат Абулханов, ранее занимавший должность директора департамента по планированию маршрутной сети и управлению доходами, предстал перед судом в рамках уголовного дела по фактам хищения в авиакомпании. Защита бывшего сотрудника заявила о фактах реализации льготных авиабилетов в интересах родственников топ-менеджеров Air Astana.

Факт хищения денежных средств в FlyArystan был обнаружен в ходе внутренней проверки в 2024 году.