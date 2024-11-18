Миллиарды тенге задолжали алматинцы за коммунальные услуги

Согласно данным предприятий «Алматы Су», «Алматинские тепловые сети», «АлматыЭнергоСбыт» и «QAZAQGAZ AIMAQ», по состоянию на 1 ноября 2024 года общая задолженность жителей города выглядит следующим образом:

308 миллионов тенге — за услуги водоснабжения;

117 миллионов тенге — за услуги канализации;

1 миллиард 587 миллионов тенге — за тепловую энергию;

90 миллионов тенге — за электроэнергию;

808 миллионов тенге — за потребленный товарный газ.

Максимальный долг физического лица по каждой коммунальной услуге составляет:

534,7 тысячи тенге — за услуги водоснабжения;

245,9 тысячи тенге — за услуги канализации;

1,03 миллиона тенге — за тепловую энергию;

1 миллион 786 тысяч тенге — за электроэнергию.

Следует отметить, что самый длительный срок просроченной задолженности по услугам водоснабжения и канализации составляет 16 лет, в то время как по тепловой энергии и электроэнергии просроченная задолженность достигает 3 лет.

Ранее ассоциация КСК города Алматы обратилась к властям города с предложением повысить минимальные тарифы на содержание и управление имуществом многоквартирных домов.

Как соотносятся стоимость комуслуг и зарплат в Казахстане и соседних странах — в материале агентсва Kazinform.

В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК прогнозируют рост цен на коммунальные услуги в этом году на 10-20%. О причинах возможного повышения тарифов рассказали в ведомстве в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.