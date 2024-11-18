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    17:46, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Миллиарды тенге задолжали алматинцы за коммунальные услуги

    В Алматы проживает 2,2 миллиона человек. Сколько из них на сегодня имеют задолженность по коммунальным услугам, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

    Құлсары
    Фото: Pixabay.com

    Согласно данным предприятий «Алматы Су», «Алматинские тепловые сети», «АлматыЭнергоСбыт» и «QAZAQGAZ AIMAQ», по состоянию на 1 ноября 2024 года общая задолженность жителей города выглядит следующим образом:

    • 308 миллионов тенге — за услуги водоснабжения;
    • 117 миллионов тенге — за услуги канализации;
    • 1 миллиард 587 миллионов тенге — за тепловую энергию;
    • 90 миллионов тенге — за электроэнергию;
    • 808 миллионов тенге — за потребленный товарный газ.

    Максимальный долг физического лица по каждой коммунальной услуге составляет:

    • 534,7 тысячи тенге — за услуги водоснабжения;
    • 245,9 тысячи тенге — за услуги канализации;
    • 1,03 миллиона тенге — за тепловую энергию;
    • 1 миллион 786 тысяч тенге — за электроэнергию.

    Следует отметить, что самый длительный срок просроченной задолженности по услугам водоснабжения и канализации составляет 16 лет, в то время как по тепловой энергии и электроэнергии просроченная задолженность достигает 3 лет.

    Ранее ассоциация КСК города Алматы обратилась к властям города с предложением повысить минимальные тарифы на содержание и управление имуществом многоквартирных домов.

    Как соотносятся стоимость комуслуг и зарплат в Казахстане и соседних странах — в материале агентсва Kazinform.

    В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК прогнозируют рост цен на коммунальные услуги в этом году на 10-20%. О причинах возможного повышения тарифов рассказали в ведомстве в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

    Теги:
    Электроэнергия Комуслуги Канализация Цены и тарифы Вода Отопление Алматы Должники
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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