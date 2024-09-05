Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Казахстане

В Казахстане в этом году прогнозный рост тарифов на коммунальные услуги составит 10-20% в зависимости от региона и вида регулируемых услуг. Об этом сообщили на официальный запрос агентства Kazinform в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Высокая изношенность коммунальных сетей по стране — факт общеизвестный. Чтобы привести в порядок инфраструктуру, понадобятся несколько лет и сотни миллиардов тенге. В прошлом году в Казахстане запустили программу «Тариф в обмен на инвестиции», согласно которой до 2029-го года предполагается привлечение около трех трлн тенге инвестиций для модернизации 61,9 тысяч км инженерных сетей. Это позволит снизить износ коммунальной инфраструктуры на 20% и довести до нормативного состояния.

В Комитете не скрывают: нынешнее состояние инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства по стране требует обновления для того, чтобы бесперебойно обеспечивать казахстанцев теплом, электроэнергией, водой и другими благами цивилизации. Кроме того, в сфере наблюдается отток квалифицированных специалистов, у которых заработная плата ниже, чем предлагают другие отрасли. Решить эти проблемы рассчитывают за счет программы, которую ведомство реализует совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами.

— Для исполнения поставленных задач Комитет внес соответствующие изменения в законодательство в сфере естественных монополий. На их основании в 2023-м году привлекли 267 млрд тенге инвестиций для ремонта 5,8 тысяч км инженерных сетей. Эти меры позволили снизить износ сетей в среднем на 3,2%. Увеличилась заработная плата работников сферы ЖКХ в среднем со 135 тысяч тенге до 200-300 тысяч тенге. Изменение тарифов на коммунальные услуги по итогам прошлого года в среднем составило 15-30% с учетом обеспечения баланса интересов потребителей и предприятий. При этом уязвимые слои населения защищены от изменения тарифов за счет механизма жилищной помощи, то есть акиматы компенсируют часть коммунальных расходов, — прокомментировали в антимонопольном комитете.

В этом году по программе «Тариф в обмен на инвестиции» рассчитывают привлечь 336 млрд тенге инвестиций для модернизации 6,5 тысяч км инженерных сетей. Тогда износ снизится еще на 3%.

При этом в ведомстве отметили, что уровень тарифов формируется с учетом разных факторов. На их величину влияет не только реализация указанной программы.

— Себестоимость тарифов и цен на все регулируемые услуги в сферах естественных монополий и общественно-значимого рынка формируется с учетом множества факторов. В том числе повышение цен на материалы и сырье в нерегулируемых секторах экономики, на товары и услуги сторонних организаций, изменение уровня налоговых ставок, количество абонентов, объем предоставляемых услуг, стоимость активов, находящихся на балансе предприятия, протяженность сетей и других. Помимо этого, дополнительными факторами являются износ коммунальных сетей, необходимость повышения заработной платы работников и повышение тарифа на производство электроэнергии. В частности, с 1 января этого года рост предельных тарифов по 27 энергопроизводящим организациям составил 18%. Влияет и повышение тарифа на покупку энергии от Единого закупщика ТОО «РФЦ по ВИЭ» — рост 26%, на услуги поддержания готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности — рост 73%, оптовой цены товарного газа — рост 14,6%, увеличение стоимости других стратегических товаров (уголь, мазут), которые не регулируются государством, — пояснили в Комитете.

Учитывая все факторы в ведомстве прогнозируют, что в среднем по стране рост тарифа составит 10-20% в зависимости от региона и вида регулируемых услуг.

В Комитете заявили, что обеспечат защиту прав потребителей за счет контроля принятых обязательств субъектов естественных монополий и принимают меры по повышению прозрачности и гласности тарифного регулирования.

Между тем 27 августа министр энергетики своим приказом внес изменения в предельные тарифы на электрическую энергию для энергопроизводящих организаций.

По данным Комитета по регулированию естественных монополий доля отпускной цены энергопроизводящих организаций в конечной в среднем составляет 61%.

— Тарифы и цены на все регулируемые коммунальные услуги, в том числе на электроснабжения и теплоснабжения, формируются с учетом множества факторов. Так, цена на услуги электроснабжения для конечного потребителя, среди которых и население, формируется исходя из отпускной цены энергопроизводящих организаций (доля их в конечной цене в среднем составляет 61%), тарифов на передачу электрической энергии и снабженческой надбавки энергоснабжающей организации (их доля в конечной цене — 35% и 4%, соответственно). Таким образом, на каждом этапе формируется своя стоимость. Структура тарифа на услуги теплоснабжения состоит из производства, передачи, распределения и снабжения. И в этом случае уровень тарифа на производство тепловой энергии зависит от затрат на покупку стратегического товара, в структуре которого он достигает около 60%, — пояснили в Комитете.

В зависимости от используемого вида топлива — газ, уголь и прочее — различаются и тарифы на услуги теплоснабжения по регионам. Изменение цены стратегического товара является основанием для пересмотра утвержденного тарифа.

Исходя из пояснений антимонопольного ведомства, факторов, влияющих на конечную стоимость электро- и теплоснабжения для потребителей, много. Изменение цен и тарифов вполне возможно. И субъекты естественных монополий вряд ли будут работать в убыток, если, например, подорожает топливо.

В то же время в антимонопольном ведомстве заверили, что заявки будут рассматривать с учетом социально-экономической ситуации в регионах в индивидуальном порядке. И подчеркнули, что в затратную часть тарифов включаются только экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты, непосредственно относящиеся к производству и предоставлению регулируемых услуг.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, где поручил до конца года утвердить новый нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов.

— От государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль «длинных денег». При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей, — отметил Глава государства.