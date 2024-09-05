Почему растут цены на коммунальные услуги в Казахстане, объяснили в МНЭ

В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК прогнозируют рост цен на коммунальные услуги в этом году на 10-20%. О причинах возможного повышения тарифов рассказали в ведомстве в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

В Комитете отметили, что уровень тарифов формируется с учетом разных факторов.

— Себестоимость тарифов и цен на все регулируемые услуги в сферах естественных монополий и общественно-значимого рынка формируется с учетом множества факторов. В том числе повышение цен на материалы и сырье в нерегулируемых секторах экономики, на товары и услуги сторонних организаций, изменение уровня налоговых ставок, количество абонентов, объем предоставляемых услуг, стоимость активов, находящихся на балансе предприятия, протяженность сетей и других. Помимо этого, дополнительными факторами являются износ коммунальных сетей, необходимость повышения заработной платы работников и повышение тарифа на производство электроэнергии, - пояснили в ведомстве.

В частности, отмечается, что с 1 января этого года рост предельных тарифов по 27 энергопроизводящим организациям составил 18%. Также на рост цен влияет повышение тарифа на покупку энергии от Единого закупщика ТОО «РФЦ по ВИЭ», на услуги поддержания готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности, оптовой цены товарного газа, увеличение стоимости других стратегических товаров (уголь, мазут), которые не регулируются государством.



