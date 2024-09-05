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    11:11, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Почему растут цены на коммунальные услуги в Казахстане, объяснили в МНЭ

    Почему растут цены на коммунальные услуги, объяснили в МНЭ
    Фото: freepik.com

    В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК прогнозируют рост цен на коммунальные услуги в этом году на 10-20%. О причинах возможного повышения тарифов рассказали в ведомстве в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

    В Комитете отметили, что уровень тарифов формируется с учетом разных факторов.

    — Себестоимость тарифов и цен на все регулируемые услуги в сферах естественных монополий и общественно-значимого рынка формируется с учетом множества факторов. В том числе повышение цен на материалы и сырье в нерегулируемых секторах экономики, на товары и услуги сторонних организаций, изменение уровня налоговых ставок, количество абонентов, объем предоставляемых услуг, стоимость активов, находящихся на балансе предприятия, протяженность сетей и других. Помимо этого, дополнительными факторами являются износ коммунальных сетей, необходимость повышения заработной платы работников и повышение тарифа на производство электроэнергии, - пояснили в ведомстве. 

    В частности, отмечается, что с 1 января этого года рост предельных тарифов по 27 энергопроизводящим организациям составил 18%. Также на рост цен влияет повышение тарифа на покупку энергии от Единого закупщика ТОО «РФЦ по ВИЭ», на услуги поддержания готовности электрической мощности к несению нагрузки на рынке электрической мощности, оптовой цены товарного газа, увеличение стоимости других стратегических товаров (уголь, мазут), которые не регулируются государством. 

    Теги:
    Электроэнергия Комуслуги Цены и тарифы
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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