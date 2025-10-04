17:22, 04 Октябрь 2025 | GMT +5
Михаил Шайдоров стал победителем Мемориала Дениса Тена
Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль на Мемориале Дениса Тена в Алматы, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен выиграл и короткую, (95.01) и произвольную программы (187.21).
В сумме он набрал 282.22 балла.
Второе место занял Ника Егадзе из Грузии - 266.90 балла. Замкнул тройку лучших Джейсон Браун (США) - 257.81.
В женском одиночном катании в рамках Мемориала Дениса Тена лучшей стала фигуристка из Южной Кореи Ли Хэ Ин.
Ранее Шайдоров, его тренер Алексей Урманов и хореограф Иван Регини рассказали корреспонденту Kazinform о ньюансах подготовки к Олимпийским играм-2026.