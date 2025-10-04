РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:43, 04 Октябрь 2025 | GMT +5

    Фигуристка из Южной Кореи победила на Мемориале Дениса Тена

    В Алматы в рамках Мемориала Дениса Тена по фигурному катанию определились лучшие спортсменки в женском одиночном катанию, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК. 

    Фигуристка из Южной Кореи победила на Мемориале Дениса Тена
    Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

    Золотую медаль завоевала Ли Хэ Ин из Южной Кореи. Спортсменка в сумме набрала 196.84 балла. Отметим, что в 2023 году фигуристка стала второй на чемпионате мира.

    Второе место в Алматы заняла Юн Асун (Южная Корея) - 174.37. С бронзовой наградой завершила турнир Маделин Щижас (Канада) - 164.39.

    Амира Ирматова стала шестой (137.15), Нурия Сулеймен - седьмой (124.40), София Фарафонова - девятой (104.50), Вероника Коваленко - десятой (86.12), Русалина Шакрова - 11-й (74.71).

    Отметим, что казахстанец Михаил Шайдоров в одиночном мужском катании уже откатал короткую программу на Мемориале Денис Тена, получив 95,01 балла. После выступления Шайдоров, его тренер Алексей Урманов и хореограф Иван Регини рассказали корреспонденту Kazinform о ньюансах подготовки к Олимпийским играм-2026.

    Теги:
    Спорт Денис Тен Фигурное катание Алматы
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
